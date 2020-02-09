Должников за коммуналку ждут серьезные неприятности: что известно

Долги за коммуналку - как сделать, чтобы они стали меньше

Эксперты объяснили, почему долги выросли и что нужно сделать, чтобы они стали меньше

Долги за коммунальные услуги ощутимо выросли в 2019 году, хотя, по статистике, украинцы лучше платят по счетам чем в 2018-ом. Почему долги выросли и что нужно сделать, чтобы они стали меньше, рассказали эксперты.

По регионам в 2019 году сохранилась тенденция 2018 года: лучше всего оплачивают счета жители западных и центральных областей, хуже всего – жители востока и юга, информирует сайт "Сегодня".

На данный момент по Украине потребители погашают свыше 90% выставленных в счетах сумм. В лидерах по оплате западные группы, а абсолютным аутсайдером является Луганская область.

Экономист Олег Пендзин (Экономический дискуссионный клуб) разъяснил, почему в процентах оплата улучшается, а в деньгах – долги растут.

"Сравним передовую по оплате Закарпатскую область и отстающую Луганскую. В 2018 году долг по Закарпатью составил 340 млн грн при уровне оплаты 82,8%. В 2019 году долг по области уменьшился на 14 млн грн за счет переплаты в 5,9%. На Луганщине долг в 2018 году составил 840 млн грн при уровне оплаты 61,6%. В 2019 году долг по области еще увеличился на 644 млн грн, хотя и уровень оплаты вырос сразу на 12,5%, или до 74,1%. То есть в процентах луганчане платили лучше, а в деньгах – копили долги", - пишет Пендзин.

Вместе с тем он считает, что негативную тенденцию переломить вряд ли удастся, ведь многочисленное население восточных регионов плохо платит за коммуналку не потому, что не хочет, а оттого, что не имеет возможности.

Также эксперты уверены, что с наступлением рыночных отношений и тотального учета поставляемых коммунальных услуг "выбивать" долги поставщики станут активнее. Поэтому должникам стоит задуматься, как рассчитаться с наименьшими для себя потерями.