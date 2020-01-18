Времени для легализации было достаточно: "евробляхерам" грозят неприятности

Евробляхи в 2020 - что ожидет водителей в новом году

Водителям "евроблях" в 2020 году грозят штрафы

Для владельцев "евроблях" с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные авто. Теперь нарушителям может грозить до 170 тыс. грн и конфискация транспорта, информирует издание Фокус.

Санкции должны были действовать еще с конца августа 2019 года, но Кабмин отсрочил их до конца прошлого года из-за митингов и забастовок. Ранее украинцы обходили закон, считая, что не имеет смысла платить огромные суммы за растаможку в казну, когда можно заплатить меньше.

Евробляхи в 2020 - что ожидет водителей в новом году (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

"К примеру, растаможить машину для человека с инвалидностью. Существует возможность ввоза автомобиля в качестве благотворительной помощи без уплаты налогов, ведь по закону такие лица имеют право на получение бесплатного авто. Европейский "благодетель" передает машину для нуждающегося лица в Украину, а тот, уже после таможенного оформления, передает настоящему покупателю", - рассказывает эксперт Остап Новицкий.

Также часто машину разбирали перед кордоном и перевозили через границу как "комплектующие", после чего, уже в Украине, собирали авто заново. Затем стали появляться разнообразные фирмы, предлагающие пригнать машину на иностранных номерах и пользоваться ею вполне законно на украинских дорогах.

Эксперт утверждает, что времени для легализации авто было достаточно, к тому же, украинцам длительное время пытались отсрочить наказание.

"Нынешние правила растаможки могут кого-то не устраивать, но статистика свидетельствует о том, что они работают", - прокомментировал обозреватель Auto.Ria.