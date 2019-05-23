Распишутся под аркой: Потап и Каменских сегодня справят свадьбу под Киевом (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

На музыкальную свадьбу года пригласили сотни гостей

Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в роскошном ресторане под Киевом 23 мая. Слухи о браке между знаменитыми артистами, тандем которых из творческого должен превратиться в семейный, звучат в тусовке шоу-биза и в прессе уже давно. Но теперь и дату, и место подтвердили несколько официантов заведения, где полным ходом идет подготовка к празднованию музыкальной свадьбы года, передает ТСН.

Накануне на летнюю террасу ресторана завезли технику, цветы, и подготовка к грандиозному действу шла полным ходом.

Как признались журналистам несколько сотрудников дорогого ресторана, сдесь действительно будут гулять Алексей Потапенко и Настя Каменских.

В тусовке рассказывают, что на свадьбу пригласили много звезд, будет несколько сотен гостей.

Фото: скриншот

Стоимость одного места в этом ресторане - до 1,5 тысяч гривен. Молодожены Потап и Настя арендовали всю территорию.

На летней террасе уже поставили большие экраны. Рядом установили деревянную дорожку к арке, где Потапа и Настю должны расписывать.

Отметим, что слухи о свадьбе Потапа и Насти Каменских гуляют уже около шести лет. Несколько лет назад Алексей развелся с Ириной Горовой, бизнесвумен и продюсером. В 2016 году Настя на безымянный палец надевает кольцо, что только подогрело слухи - певица помолвлена, и выйдет за Потапа.

Видео: YouTube / ТСН

Добавим, что на днях Настя Каменских призналась, что на свадьбу прессу приглашать не собирается, потому что это событие слишком интимное.

Как сообщалось ранее, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая.

Также мы писали о том, что по слухам Каменских и Потап после церемонии бракосочетания собираются улететь в свадебное путешествие.