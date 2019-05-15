ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Классный тандем: Каменских подтвердила слухи о свадьбе с Потапом (видео)

STYLERПерсоны    15.05.2019 - 23:27
Классный тандем: Каменских подтвердила слухи о свадьбе с Потапом (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Настя Каменских не хочет, чтобы на свадьбе были журналисты

Настя Каменских и Потап полунамеками комментируют журналистам слухи о своей предстоящей свадьбе, которая якобы должна состояться 23 мая в Киеве. Известная украинская певица, только что вернувшись из Турции, все таки подтвердила журналистам "Зірковий шлях" эту информацию. 

Артистка выступила вместе с группой ZBS Band, которые недавно презентовали свой дебютный альбом, в одном из столичных клубов. Настя "зажгла" с музыкантами на одной сцене.

Вечеринку, кстати, посетил и Потап, однако он стоял в сторонке и с журналистами не общался.

Классный тандем: Каменских подтвердила слухи о свадьбе с Потапом (видео)

Фото: скриншот

Уже после концерта Каменских отметила, что говорит о своей частной жизни настолько, насколько хочет, чтобы об этом знали.

"С Алексеем у нас очень-очень классный получился тандем. Сначала мы создали группу, которая стала очень успешной. Затем, даже когда мы поставили дуэт на паузу, мы продолжали создавать. И Алексей мне очень помогает, и я его поддерживаю", - сказала Настя.

Затем певица неоднозначно сказала, что все ответы на вопросы о свадьбе можно найти в ее последнем клипе на песню "Обещаю", в котором на Каменских в конце ролика свадебное платье.

"Это песня из глубин души и сердца. Как посвящение человеку, где я обещаю, что буду всегда с тобой, поддерживать тебя", - рассказала Каменских.

Классный тандем: Каменских подтвердила слухи о свадьбе с Потапом (видео)

Фото: скриншот

При этом Настя добавила, что на свадьбу прессу приглашать не собирается, потому что это событие слишком интимное.

"Я бы не хотела видеть журналистов. Как мне кажется, это как когда женщина рожает, и ты не хочешь запечатлеть этот момент, когда головка оттуда появляется. То есть для меня это такой интимный момент", - призналась Каменских.

 Видео: YouTube / Канал Украина

Как сообщалось ранее, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая

Также мы писали о том, что по слухам Каменских и Потап после церемонии бракосочетания собираются улететь в свадебное путешествие.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известные новые подробности о свадьбе Насти Каменских и Потапа.

Это день черепахи: Потап прокомментировал свою свадьбу с Каменских Даже Потап оценил: Настя Каменских довела до слез душевным исполнением нового хита (видео)
Новости Украины Настя КаменскихПотапсвадьбашоу-бизнес
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь