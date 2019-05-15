Классный тандем: Каменских подтвердила слухи о свадьбе с Потапом (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Настя Каменских не хочет, чтобы на свадьбе были журналисты

Настя Каменских и Потап полунамеками комментируют журналистам слухи о своей предстоящей свадьбе, которая якобы должна состояться 23 мая в Киеве. Известная украинская певица, только что вернувшись из Турции, все таки подтвердила журналистам "Зірковий шлях" эту информацию.

Артистка выступила вместе с группой ZBS Band, которые недавно презентовали свой дебютный альбом, в одном из столичных клубов. Настя "зажгла" с музыкантами на одной сцене.

Вечеринку, кстати, посетил и Потап, однако он стоял в сторонке и с журналистами не общался.

Фото: скриншот

Уже после концерта Каменских отметила, что говорит о своей частной жизни настолько, насколько хочет, чтобы об этом знали.

"С Алексеем у нас очень-очень классный получился тандем. Сначала мы создали группу, которая стала очень успешной. Затем, даже когда мы поставили дуэт на паузу, мы продолжали создавать. И Алексей мне очень помогает, и я его поддерживаю", - сказала Настя.

Затем певица неоднозначно сказала, что все ответы на вопросы о свадьбе можно найти в ее последнем клипе на песню "Обещаю", в котором на Каменских в конце ролика свадебное платье.

"Это песня из глубин души и сердца. Как посвящение человеку, где я обещаю, что буду всегда с тобой, поддерживать тебя", - рассказала Каменских.

Фото: скриншот

При этом Настя добавила, что на свадьбу прессу приглашать не собирается, потому что это событие слишком интимное.

"Я бы не хотела видеть журналистов. Как мне кажется, это как когда женщина рожает, и ты не хочешь запечатлеть этот момент, когда головка оттуда появляется. То есть для меня это такой интимный момент", - призналась Каменских.

Видео: YouTube / Канал Украина

Как сообщалось ранее, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая.

Также мы писали о том, что по слухам Каменских и Потап после церемонии бракосочетания собираются улететь в свадебное путешествие.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известные новые подробности о свадьбе Насти Каменских и Потапа.