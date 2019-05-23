Розпишуться під аркою: Потап і Каменських сьогодні справлять весілля під Києвом (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

На музичне весілля року запросили сотні гостей

Потап і Настя Каменських відгуляють весілля в розкішному ресторані під Києвом 23 травня. Чутки про шлюб між знаменитими артистами, тандем яких з творчого має перетворитися на сімейний, звучать в тусовці шоу-бізу та у пресі вже давно. Але тепер і дату, і місце підтвердили кілька офіціантів закладу, де повним ходом йде підготовка до святкування музичної весілля року, передає ТСН.

Напередодні на літню терасу ресторану завезли техніку, квіти, і підготовка до грандіозного дійства йшла повним ходом.

Як зізналися журналістам кілька співробітників дорогого ресторану, тут дійсно гулятимуть Олексій Потапенко і Настя Каменських.

В тусовці розповідають, що на весілля запросили багато зірок, буде кілька сотень гостей.

Фото: скріншот

Вартість одного місця в цьому ресторані - до 1,5 тисяч гривень. Молодята Потап і Настя орендували всю територію.

На літній терасі вже поставили великі екрани. Поруч встановили дерев'яну доріжку до арки, де Потапа і Настю повинні розписувати.

Зазначимо, що чутки про весілля Потапа і Насті Каменських гуляють вже близько шести років. Кілька років тому Олексій розлучився з Іриною Горовою, бізнесвумен і продюсером. У 2016 році Настя на безіменний палець одягає кільце, що тільки підігріла чутки - співачка заручена, і вийде за Потапа.

Відео: YouTube / ТСН

Додамо, що днями Настя Каменських зізналася, що на весілля запрошувати пресу не збирається, тому що ця подія дуже інтимна.

Як повідомлялося раніше, в мережі вже показали запрошувальну листівку на весільну вечірку 23 травня.

Також ми писали про те, що за чутками Каменських і Потап після церемонії одруження збираються вирушити у весільну подорож.