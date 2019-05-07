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Все, что нужно знать: у Каменских отреагировали на новость о свадьбе с Потапом

STYLERПерсоны    07.05.2019 - 18:21
Все, что нужно знать: у Каменских отреагировали на новость о свадьбе с Потапом
Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

В пресс-службе Насти Каменских прокомментировали информацию о свадьбе

Новость о том, что свадьба Насти Каменских и Потапа все-таки состоится, облетела все СМИ в течении нескольких часов и буквально взорвала медиапространство.

По данным инсайдера, свадьба музыкантов должна состоятся в Киеве 23 мая, а после церемонии молодожены собираются улететь в свадебное путешествие.

На данный момент известное киевское агентство по организации мероприятий занимается подготовкой к данному торжеству, а сама Настя Каменских проводит время в Турции, где отпраздновала свой день рождения. Фотографии с отдыха артистка разместила на своей странице в Instagram.

Все, что нужно знать: у Каменских отреагировали на новость о свадьбе с Потапом

Настя Каменских в Турции (instagram.com/kamenskux)

Ни Настя Каменских, ни Потап официально комментировать информацию о своей свадьбе не стали, однако изданию VIVA! удалось получить комментарий от пресс-службы певицы.

Все, что нужно знать: у Каменских отреагировали на новость о свадьбе с Потапом

Потап также не стал комментировать информацию о свадьбе (instagram.com/realpotap)

В нем говорится о том, что Настя Каменских тщательно оберегает свою личную жизнь, о чем она неоднократно говорила во многих интервью.

"В личной жизни Каменских все хорошо, и это главное, что нужно знать ее поклонникам", - ответили в пресс-службе NK и уверили, что, когда будет повод для каких-либо заявлений, они это сделают.

Таким образом, они не подтвердили информацию о предстоящей свадьбе, но и не опровергли.

Все, что нужно знать: у Каменских отреагировали на новость о свадьбе с Потапом

Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее мы писали о том, что Потап и Настя Каменских назначили день свадьбы.

А также рассказывали о том, что Потап с Настей Каменских засветились в компании звездных друзей.

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