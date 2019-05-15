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Свадьба состоится: Потап и Каменских разослали гостям пригласительные (фото)

STYLERПерсоны    15.05.2019 - 11:12
Свадьба состоится: Потап и Каменских разослали гостям пригласительные (фото)
Фото: (instagram.com/kamenskux)

В открытке написано необыкновенное послание

Настя Каменских и Потап, вокруг отношений которых длительное время ходили неоднозначные слухи, пытались сохранить интригу касательно своей свадьбы, однако сделать им этого так и не удалось. Подробности сообщает издание Страна.

Изначально один из приглашенных на свадьбу гостей рассказал, что Каменских и Потап в конце весны планируют сыграть свадьбу и поставить жирную точку в сплетнях и слухах.

"Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц", - рассказал источник.

Также в сети оказалась пригласительная открытка на свадебную вечеринку. Молодожены просят у приглашенных застолбить дату и сообщить о своем присутствии. 

Свадьба состоится: Потап и Каменских разослали гостям пригласительные (фото)Фото: (strana.ua)

"Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди своё присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете", - написано на пригласительном.

Логично, что "добрый медведь" - это Потап, а "бесценный камушек" - Настя Каменских. Кроме того, на открытке золотым выбиты буквы П и К, то есть Потап и Каменских. 

Свадьба состоится: Потап и Каменских разослали гостям пригласительные (фото)Фото: (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что на эту новость о свадьбе отреагировала только пресс-служба Каменских

Зато по последней информации стало известно, что свидетельницей на свадьбе может выступить Ирина Горовая

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