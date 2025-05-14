"Раніше такого не робили". Том Круз вразив деталями небезпечного трюку в "Місії нездійсненній-8"

"Такий вид ходьби на крилах (літака - ред), який ми робимо, ніколи не робився раніше, тому що те, що я хочу зробити, є дуже-дуже екстремальним", - зізнався актор.

Як повідомляється, Круз потішив неочікуваним візитом TikTok-креаторів на воркшопі в межах Каннського кінофестивалю у вівторок 13 травня. Там він розповів, що для виконання небезпечної сцени використовував "десятиліття знань" у керуванні літаками.

"Я - пілот-аеробат, який може керувати цими літаками. Я сам обираю літак і вирішую: яким він має бути, якого кольору, які інженери працюватимуть над його створенням і двигунами, і наскільки я можу розширити його можливості", - пояснив він.

Кадр з фільму (скриншот)​​​​​​​

За словами Круза, небезпечна сцена включає перехід між крилами літака у стані максимальної турбулентності. Цей трюк спричинив низку логістичних труднощів.

"Я думав: скільки часу я можу тримати літак у перевернутому положенні? Двигун зупиняється за кілька секунд... Тому ми маємо діяти обережно й підходити до цього крок за кроком", - розповів він.

Круз також додав, що найняв "неймовірних" пілотів для зйомок цієї сцени, але йому ще довелося вчити їх керувати літаком, поки він знаходиться на крилі.

"Я жива людина на літаку - це було жорстко. Дуже жорстко. Потік повітря, що мчить над крилом, просто шалений" - поділився актор.



"Місія неможлива. Фінальна розплата": що відомо про фільм

Прем'єра 8 фільму з Томом Крузом в ролі агента Ітана Ганта в Україні відбудеться вже 22 травня 2025 року. Стрічка стане завершальною частиною історії, яку готували кілька років. Вона є продовженням картини "Місія неможлива: Розплата. Частина перша", яку показали у 2023-му.

За сюжетом, Ітан продовжує свою місію зі знищення всемогутнього штучного інтелекту "Сутність", перш ніж той потрапить до чужих рук. Традиційно актор виконує небезпечні трюки самостійно. Фільм обіцяє потішити величезною кількістю екшену та несподіваних поворотів.