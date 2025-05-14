"Раньше такого не делали". Том Круз поразил деталями опасного трюка в "Миссии невыполнимой-8"

"Такой вид ходьбы на крыльях (самолета - ред), который мы делаем, никогда не делался раньше, потому что то, что я хочу сделать, является очень-очень экстремальным", - признался актер.

Как сообщается, Круз порадовал неожиданным визитом TikTok-креаторов на воркшопе в рамках Каннского кинофестиваля во вторник 13 мая. Там он рассказал, что для выполнения опасной сцены использовал "десятилетия знаний" в управлении самолетами.

"Я - пилот-аэробат, который может управлять этими самолетами. Я сам выбираю самолет и решаю: каким он должен быть, какого цвета, какие инженеры будут работать над его созданием и двигателями, и насколько я могу расширить его возможности", - пояснил он.

Кадр из фильма (скриншот)

По словам Круза, опасная сцена включает переход между крыльями самолета в состоянии максимальной турбулентности. Этот трюк вызвал ряд логистических трудностей.

"Я думал: сколько времени я могу держать самолет в перевернутом положении? Двигатель останавливается за несколько секунд... Поэтому мы должны действовать осторожно и подходить к этому шаг за шагом", - рассказал он.

Круз также добавил, что нанял "невероятных" пилотов для съемок этой сцены, но ему еще пришлось учить их управлять самолетом, пока он находится на крыле.

"Я живой человек на самолете - это было жестко. Очень жестко. Поток воздуха, несущийся над крылом, просто бешеный" - поделился актер.



"Миссия невыполнима. Финальная расплата": что известно о фильме

Премьера 8 фильма с Томом Крузом в роли агента Итана Ханта в Украине состоится уже 22 мая 2025 года. Лента станет завершающей частью истории, которую готовили несколько лет. Она является продолжением картины "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая", которую показали в 2023-м.

По сюжету, Итан продолжает свою миссию по уничтожению всемогущего искусственного интеллекта "Сущность", прежде чем тот попадет в чужие руки. Традиционно актер выполняет опасные трюки самостоятельно. Фильм обещает порадовать огромным количеством экшена и неожиданных поворотов.