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Топ-5 бойовиків для тих, хто любить екшн: ці фільми - справжній вибух емоцій

Четвер 08 травня 2025 19:46
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Топ-5 бойовиків для тих, хто любить екшн: ці фільми - справжній вибух емоцій 5 фільмів на вечір, від яких перехоплює дух (фото: freepik.com)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Шукаєте джерело адреналіну та яскравих емоцій? Ці бойовики не дадуть вам відірватися від екрана - ідеальний вибір для кіновечора вдома.

Які фільми подивитися ввечері, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

"Поза юрисдикцією"

У приміщенні американського консульства зникає хлопчик. Колишній солдат Сара починає напружені пошуки сина, долаючи неймовірні перешкоди та змови на шляху.


"Спустошення"

Детектив Волкер вирушає у небезпечну місію. Він повинен знайти зниклого сина політика. Справа виявляється непростою, адже доводиться розплутувати цілу мережу змов та корупції.


"Рейс навиліт"

Найманець вирушає на пошуки об'єкта, який відомий як "Привид". Під час міжнародного рейсу вони розуміють, що літак заповнений іншими кілерами, які мають одну мету - прибрати обох. Героям доводиться об'єднатися, щоб вижити.


"Джентльмени"

Мікі побудував у Великій Британії імперію з вирощування марихуани та вирішив її продати. Проте зрештою він опиняється в центрі жорсткої гри, де кожен хоче урвати шматок його бізнесу.


"Бджоляр"

Герой Джейсона Стейтема розпочинає шлях помсти коли з'ясовується, що він є колишнім оперативником потужної підпільної організації, відомої як "Бджолярі".

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