Зомбі, війна і "парад побєдобєсія": дивіться тизер фільму "Каховський об'єкт"

Про що фільм "Каховський об'єкт"

Події в стрічці відбуваються після підриву Каховської дамби, який влаштувала РФ. За сюжетом, загін українських військових на чолі з захисницею Марою потрапляє до таємного радянського бункера, який знайшли на дні водосховища.

"Там під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях. Наслідки цих дослідів все ще знаходяться у цьому бункері у вигляді напівживих трупів солдатів армії СРСР. Тепер, щоб вижити і врятувати країну від загрози з бункера, українським військовим треба перемогти радянських зомбі та довіритися один одному", - зазначили в прес-службі.

"Каховський об’єкт" знято у піджанрі антирадянського зомбі-муві. Команда проекту, яка минулого року створила хіт-помсту "Конотопська відьма", наголошує, що фільм у жорсткій формі деромантизує "совок" та прагне остаточно позбутися його в житті українців. Ідеї відокремлення від російських наративів та боротьбі зі злом сучасності присвячена вся лінійка горорів FILM.UA "Кіногероїні темних часів".

Афіша фільму "Каховський об'єкт"

"Коли вони лізуть звідусіль зі своєю романтизацією комуністичних часів, ностальгують за "совком", брендують серпом з молотом одяг, чіпляють піонерські галстуки на шиї, коли той гімн терористичної держави (який власне покладений на музику "союза нєрушимого") інколи пролазить і на наші вулиці, коли вони з пієтетом розказують про "дєдушку Лєніна", то ми заради майбутнього маємо стояти на варті та не впускати те недогниле зло минулого у своє життя, чого так прагне бункерний головнокомандувач", - розповіла продюсерка "Каховського об'єкта" Ірина Костюк.

Зйомки фільму стартували у березні 2025 року з символічного ритуалу розбиття бюста Леніна. Усього фільмували півтора місяця у Києві на шести локаціях, серед яких закинута молочна кухня та бомбосховище науково-дослідного інституту радянських часів. Для того, щоб занурити в атмосферу таємного бункера, команда "Каховського об’єкта" допрацювала кожну автентичну локацію, заповнивши кадри реквізитом, частина якого походить з радянських часів.

Афіша фільму "Каховський об'єкт"

Особливу увагу творці приділили живим мерцям - одночасно у кадрі знімалося до 30 зомбі, для яких створили 100 унікальних образів. Для цього використовували різні техніки: маски, накладки та спеціальний грим.

Співтворцями образів головних героїв та героїні (загону військових) став кожен актор. Головна героїня, Мара, втілена Мариною Кошкіною, натхненна українськими жінками-військослужбовицями та стала їхнім збірним образом.

Актор-військовий Володимир Ращук зізнається, що фактично грав самого себе. Актори Олександр Яцентюк ("Памфір"), Дмитро Павко ("Прикордонники", "Потяг у 31 грудня"), Андрій Подлєсний ("МУР. Ти [РОМАНТИКА] в кіно") та Михайло Дзюба ("Королі репу") також обрали собі за моделі реальних військових та пройшли спеціальний вишкіл - це була одна з обов’язкових умов участі акторів у проекті.

Афіша фільму "Каховський об'єкт"

"Коли я прочитав сценарій, я зрозумів, що тут має бути злагоджений підрозділ, який має все розуміти з півслова. Я розумію, що для кіноспільноти ця правда не дуже важлива, вони можуть забити на це. Для мене це принципові речі. Тоді ми домовилися, що спочатку я, а потім залучив своїх побратимів, інструкторів, - робимо вишкіл. І можу сказати, що я досягнув свого: військову правду переважно вдалося зберегти", - ділиться актор Володимир Ращук.

Досягнути реалістичності допомогли і партнери проєкту — український мілітарі-бренд M-Tac. Його представники виступили консультантами фільму і надали військове спорядження та форму для всіх героїв.

"Каховський об’єкт" вийде в широкий український прокат 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць.