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Зомбі, війна і "парад побєдобєсія": дивіться тизер фільму "Каховський об'єкт"

Понеділок 12 травня 2025 21:57
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Зомбі, війна і "парад побєдобєсія": дивіться тизер фільму "Каховський об'єкт" Кадр з фільму "Каховський об'єкт"
Автор: Поліна Іваненко

З'явився перший тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об'єкт". Епічний екшн вийде у широкий національний прокат з 1 жовтня поточного року.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли у FILM.UA Group.

Про що фільм "Каховський об'єкт"

Події в стрічці відбуваються після підриву Каховської дамби, який влаштувала РФ. За сюжетом, загін українських військових на чолі з захисницею Марою потрапляє до таємного радянського бункера, який знайшли на дні водосховища.

"Там під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях. Наслідки цих дослідів все ще знаходяться у цьому бункері у вигляді напівживих трупів солдатів армії СРСР. Тепер, щоб вижити і врятувати країну від загрози з бункера, українським військовим треба перемогти радянських зомбі та довіритися один одному", - зазначили в прес-службі.

"Каховський об’єкт" знято у піджанрі антирадянського зомбі-муві. Команда проекту, яка минулого року створила хіт-помсту "Конотопська відьма", наголошує, що фільм у жорсткій формі деромантизує "совок" та прагне остаточно позбутися його в житті українців. Ідеї відокремлення від російських наративів та боротьбі зі злом сучасності присвячена вся лінійка горорів FILM.UA "Кіногероїні темних часів".

Зомбі, війна і &quot;парад побєдобєсія&quot;: дивіться тизер фільму &quot;Каховський об'єкт&quot;Афіша фільму "Каховський об'єкт"

"Коли вони лізуть звідусіль зі своєю романтизацією комуністичних часів, ностальгують за "совком", брендують серпом з молотом одяг, чіпляють піонерські галстуки на шиї, коли той гімн терористичної держави (який власне покладений на музику "союза нєрушимого") інколи пролазить і на наші вулиці, коли вони з пієтетом розказують про "дєдушку Лєніна", то ми заради майбутнього маємо стояти на варті та не впускати те недогниле зло минулого у своє життя, чого так прагне бункерний головнокомандувач", - розповіла продюсерка "Каховського об'єкта" Ірина Костюк.

Зйомки фільму стартували у березні 2025 року з символічного ритуалу розбиття бюста Леніна. Усього фільмували півтора місяця у Києві на шести локаціях, серед яких закинута молочна кухня та бомбосховище науково-дослідного інституту радянських часів. Для того, щоб занурити в атмосферу таємного бункера, команда "Каховського об’єкта" допрацювала кожну автентичну локацію, заповнивши кадри реквізитом, частина якого походить з радянських часів.

Зомбі, війна і &quot;парад побєдобєсія&quot;: дивіться тизер фільму &quot;Каховський об'єкт&quot;Афіша фільму "Каховський об'єкт"

Особливу увагу творці приділили живим мерцям - одночасно у кадрі знімалося до 30 зомбі, для яких створили 100 унікальних образів. Для цього використовували різні техніки: маски, накладки та спеціальний грим.

Співтворцями образів головних героїв та героїні (загону військових) став кожен актор. Головна героїня, Мара, втілена Мариною Кошкіною, натхненна українськими жінками-військослужбовицями та стала їхнім збірним образом.

Актор-військовий Володимир Ращук зізнається, що фактично грав самого себе. Актори Олександр Яцентюк ("Памфір"), Дмитро Павко ("Прикордонники", "Потяг у 31 грудня"), Андрій Подлєсний ("МУР. Ти [РОМАНТИКА] в кіно") та Михайло Дзюба ("Королі репу") також обрали собі за моделі реальних військових та пройшли спеціальний вишкіл - це була одна з обов’язкових умов участі акторів у проекті.

Зомбі, війна і &quot;парад побєдобєсія&quot;: дивіться тизер фільму &quot;Каховський об'єкт&quot;Афіша фільму "Каховський об'єкт"

"Коли я прочитав сценарій, я зрозумів, що тут має бути злагоджений підрозділ, який має все розуміти з півслова. Я розумію, що для кіноспільноти ця правда не дуже важлива, вони можуть забити на це. Для мене це принципові речі. Тоді ми домовилися, що спочатку я, а потім залучив своїх побратимів, інструкторів, - робимо вишкіл. І можу сказати, що я досягнув свого: військову правду переважно вдалося зберегти", - ділиться актор Володимир Ращук.

Досягнути реалістичності допомогли і партнери проєкту — український мілітарі-бренд M-Tac. Його представники виступили консультантами фільму і надали військове спорядження та форму для всіх героїв.

"Каховський об’єкт" вийде в широкий український прокат 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць.

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