Netflix шокує фанатів: два культові фільми назавжди зникають з платформи

Два успішні фільми Netflix вже зовсім скоро будуть остаточно видалені зі стрімінгової платформи. І мова йде не про пересічні шоу, а про проєкти, які свого часу стали хітами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт What’s on Netflix.

Які серіали буде видалено з Netflix

Нещодавно попередження про видалення з’явилися на сторінках фільмів "Чорне дзеркало: Бузогриз" та "Незламна Кіммі Шмідт: Кіммі проти Реверенда".

Обидва шоу зникнуть з платформи по всьому світу вже 12 травня цього року.

Чому ж ця інформація так сколихнула фанатів платформи? Річ у тім, що цей серіальний дует належить до знакових інтерактивних шоу, де самі глядачі могли впливати на розвиток сюжету та фінал історії.

Інтерактивні спецпроєкти на Netflix почали поступово згортати ще з середини 2023 року. Наприкінці 2024-го було видалено майже всі оригінальні інтерактивні шоу, за винятком чотирьох. У січні 2025 року з каталогу зникли фільм "Ранвір і Беар Ґріллз проти дикої природи" і реаліті "Ти проти дикої природи".

Що відомо про фільми "Чорне дзеркало: Бузогриз" і "Незламна Кіммі Шмідт: Кіммі проти Реверенда"

Випущений у грудні 2018 року психологічний трилер зі всесвіту науково-фантастичного телесеріалу-антології "Чорне дзеркало". Він став найамбітнішим інтерактивним проєктом Netflix. У головних ролях знялися Фіонн Вайтгед, Вілл Поултер і Крейг Паркінсон.

Історія розгортається у 1984 році та слідкує за молодим програмістом Коліном Рітманом, який створює гру з кількома розгалуженими фіналами.

Глядач має 10 секунд, аби зробити вибір, інакше сервіс автоматично обере варіант за умовчанням. Після того, як перегляд завершено (чи загнано у глухий кут), глядачу дають змогу повернутися на попередні розвилки та зробити інакший вибір.

А спецпроєкт "Незламна Кіммі Шмідт: Кіммі проти Реверенда" вийшов у травні 2020 року. Це був інтерактивний фільм після завершення основного шоу на 4-му сезоні.

Чому Netflix видаляє популярні фільми?

Очікується, що найближчими тижнями Netflix запустить глобальний редизайн інтерфейсу на різних пристроях. Тестування нового UI розпочалося ще торік, але отримало багато негативних відгуків. Платформа поки не припиняє тестування, однак в межах оновлення повністю прибирається підтримка інтерактивних форматів.

Це - головна причина повного видалення всіх спецпроєктів цього типу.

Чи є шанс, що "Бузогриз" повернеться?

Деякі проєкти, як-от шоу з Беаром Ґріллзом, уже перевипускаються у форматі звичайних лінійних серій або повноцінних фільмів, оскільки гілки рішень у багатьох випадках усе одно приводили до однакового фіналу.

Однак "Бузогриз" значно складніший і майже неможливий для адаптації без повного переписування у формат серіалу. У цьому разі він втратить всю унікальність.

Що думають глядачі про рішення Netflix

Глядачі в соцмережах обурені.

"Ось чому я люблю фізичні носії. Netflix щойно випустив неймовірний 7-й сезон "Чорного дзеркала", а тепер прибирає "Бузогриза". Я в розпачі", - написав один із користувачів X (Twitter).

"Спочатку Netflix почав показувати рекламу, тепер ще й видаляє власний оригінальний контент…" - бідкається інший.

"Навіть неінтерактивна версія була б краще, ніж нічого. Але суть якраз у тому, що інтерактивність - це серце цих історій", - зауважує третій.

Однак варто зазначити, що на платформі Discord існує спільнота під назвою The Netflix Interactive Archive, яка займається архівуванням і збереженням інтерактивних проєктів Netflix. Тому, теоретично, всі "втрачені" серіали та шоу справжні фанати зможуть переглянути, але нелегально.