Канни 2025: все, що потрібно знати про 78-й кінофестиваль

Каннський кінофестиваль повертається у 2025 році вже у 78-й раз. Відкриття відбудеться 13 травня, і протягом наступних майже двох тижнів Канни перетворяться на епіцентр світового кіномистецтва, де зірки, прем'єри та гучні премії знову зійдуться в одній точці.

Що потрібно знати про цьогорічну церемонію - читайте у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

У Каннах вже чекає на переможця “Золота пальмова гілка”

До головної фестивальної резиденції Каннського кінофестивалю вже доставили найпрестижнішу нагороду - “Золоту пальмову гілку”. Як і щороку, її виготовили у двох екземплярах.

Першу статуетку вже передали - її вручили легенді світового кіно Роберту Де Ніро. "Золота пальмова гілка" (фото: Getty Images)

Почесна нагорода дісталась актору за внесок у розвиток кіномистецтва: його кар'єра розпочалася ще у 1960-х, а в доробку понад 110 фільмів, чимало з яких стали класикою.

Іншу "Пальму” вручать 25 травня - за підсумками головного конкурсу.

Журі очолить Жюльєт Бінош

Цьогоріч головою журі стала відома французька акторка Жюльєт Бінош. Жюльєт Бінош (фото: instagram.com/juliettebinoche)

У складі журі також:

Голлі Беррі (США) - акторка, режисерка, лауреатка "Оскара"

(США) - акторка, режисерка, лауреатка "Оскара" Пайал Кападіа (Індія) - режисерка і сценаристка

(Індія) - режисерка і сценаристка Альба Рорвахер (Італія) - акторка, зірка артхаусного кіно

(Італія) - акторка, зірка артхаусного кіно Лейла Слімані (Франція/Марокко) - письменниця, журналістка, лауреатка літературних премій

(Франція/Марокко) - письменниця, журналістка, лауреатка літературних премій Дьєдонне Хамаді (ДР Конго) - режисер і продюсер

(ДР Конго) - режисер і продюсер Хон Сансу (Південна Корея) - режисер, сценарист, визнаний автор у світовому кіно

(Південна Корея) - режисер, сценарист, визнаний автор у світовому кіно Карлос Рейгадас (Мексика) - режисер

(Мексика) - режисер Джеремі Стронг (США) - актор, зокрема відомий за серіалом "Спадкоємці".

"Оголені" сукні під забороною

Організатори Каннського фестивалю вирішили посилити дрескод. Відтепер на червоній доріжці - жодної оголеності, навіть натяку. Усі надто відкриті або прозорі сукні офіційно під забороною. Причому нові правила стосуються не тільки доріжки, а й інших офіційних зон фестивалю.

“Цього року Каннський кінофестиваль чітко прописав у своєму статуті певні правила, що фактично давно діють. Мета - заборона повної оголеності на червоній доріжці відповідно до французького законодавства”, - зазначено на офіційному сайті події.

Організатори також наголосили, що можуть не допустити на захід тих гостей, чий одяг заважатиме іншим або створюватиме дискомфорт у кінозалах. Причиною таких рішучих змін, ймовірно, став скандал на церемонії "Греммі", де Каньє Вест з’явився разом із дружиною Б’янкою Цензорі, яка була практично без одягу.

Основна конкурсна програма

Цьогоріч до оргкомітету надійшло рекордне число заявок - майже 3 тисячі. Але до основного конкурсу потрапили лише 19 фільмів. Серед них - три французькі картини, включно з “Досьє 137” Домініка Молля.

Серед американських стрічок:

“Фінікійська схема” Уеса Андерсона зі Скарлетт Йоханссон

Уеса Андерсона зі Скарлетт Йоханссон "Еддінгтон" Арі Астера - у головних ролях Хоакін Фенікс та Емма Стоун.

Також до конкурсної програми увійшли:

італійський байопік “Fuori” про Голіарду Сапієнцу

про Голіарду Сапієнцу бразильський трилер “Agente Secreto”

японська драма "Renoir"

Зокрема, покажуть нову стрічку Кирила Серебренникова “Зникнення Йозефа Менгеле”, а також довгоочікувану “Місія нездійсненна: Фінальна розплата” з Томом Крузом, який особисто представить фільм у Каннах.

Тема України - в центрі уваги

13 травня у рамках 78-го Каннського кінофестивалю відбудеться спеціальна програма, присвячена війні Росії проти України. Про це повідомили організатори на офіційному сайті заходу.

“Цей "День України" є нагадуванням про прагнення художників, авторів і журналістів розповісти історію цього конфлікту в серці Європи, який вже 3 роки впливає на український народ і світ. Програма є нагадуванням про прихильність Каннського фестивалю та його здатність розповісти історію світових викликів, які є проблемами нашого майбутнього, через твори кіно”, - йдеться у повідомленні.

До програми увійшли три фільми:

"Зеленський" - документальний проєкт Іва Жолана, Лізи Вапне та Аріан Шемен про шлях Володимира Зеленського від коміка до президента, який веде країну під час повномасштабної війни.

У Каннах показали фільм про Зеленського (фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance)