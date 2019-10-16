В Раде завелся вор: первые подробности

В Раде разыскивают вора (РБК-Украина)

В столовой Верховной Рады начали исчезать столовые предметы

В Верховной Раде Украины завелся вор. Так, из столовой депутатов со стола кто-то унес солонку. Об этом сообщил нардеп Игорь Мосийчук на своей Facebook-странице. Он опубликовал объявление, в котором просят вора вернуть столовый прибор на место.

"В наше время солонок не крали. Измельчал депутат, не тот пошел", - написал Мосийчук в соцсети.

В буфете Рады украли солонку (facebook.com/igor.mosijcuk)

Пользователи сети иронично отреагировали на такую кражу среди депутатов. Люди с юмором восприняли эту новость. Некоторые не верят, что такое вообще могло произойти.

Что тут говорить, при Порошенко такой ху*ни не было...

Конец эпохи бедности.

Это еще с Вашего созыва, или уже все-таки новые?

Давайте соберем все дружно деньги на новую, поможем все, чем можем.

Клептоманы какие-то в Раде.

Ржу... не могу.... богатые с виду.... дешевые изнутри...

Скриншот комментариев (facebook.com/igor.mosijcuk)

Как мы ранее писали, народные депутаты Верховной Рады девятого созыва вновь занимаются в стенах парламента чем угодно, только не прямыми рабочими обязанностями. В сети появилось видео, на котором избранники мило болтают, перекусывают и промежду прочим жмут кнопочки, слыша призыв к голосованию.