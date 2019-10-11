Нардеп потратила всю зарплату на сумочку Gucci

Ирина Аллахвердиева (коллаж РБК-Украина)

Народный депутат Ирина Аллахвердиева "выгуляла" в Раде сумочку за 46 тысяч

Народный депутат Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду с сумочкой Gucci, цены на которую стартуют от 46 тыс. до 55 тыс. грн.

Брендовая сумка 41-летней "Слуги народа" от итальянского дома моды попала в объектив фотографа издания "Страна".

Нардеп с сумочкой Gucci (фото: strana.ua)

Маленькая стеганая сумка на плечо называется GG Marmont. Подкладка аксессуара из микрофибры с замшевым эффектом. Откидной клапан сумки дополнен культовым логотипом бренда в форме двух букв G. Благодаря скользящей цепочке можно носить эту модель как на плече, так и в руке. А стоит такая красота почти $2000.

Нардеп с сумочкой Gucci (фото: strana.ua)

Добавим, что Ирина Аллахвердиева до того, как пойти в парламент, успешно работала в страховом бизнесе. Женщина была директором филиала известной австрийской страховой компании в Николаеве, а также работала заместителем директором по развитию николаевской ветки популярной украинской страховой компании.

На сегодняшний день Аллахвердиева является членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Сумочка Gucci

Напомним, что месячная заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в сентябре 2019 года составила в среднем от 37 тыс. до 46 тыс. грн.