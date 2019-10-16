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У Раді завівся злодій: перші подробиці

STYLERЖиття    16.10.2019 - 18:19
У Раді завівся злодій: перші подробиці
У Раді розшукують злодія (РБК-Україна)

У їдальні Верховної Ради почали зникати столові предмети

У Верховній Раді України завівся злодій. Так, з їдальні депутатів зі столу хтось забрав сільничку. Про це повідомив нардеп Ігор Мосійчук на своїй Facebook-сторінці. Він опублікував оголошення, в якому просять злодія повернути столовий прилад на місце.

"У наш час сільничок не крали. Ізмельчал депутат, не той пішов", - написав у соцмережі Мосійчук.

У Раді завівся злодій: перші подробиціВ буфеті Ради вкрали сільничку (facebook.com/igor.mosijcuk)

Користувачі мережі іронічно відреагували на таку крадіжку серед депутатів. Люди з гумором сприйняли цю новину. Деякі не вірять, що таке взагалі могло статися.

  • Що тут говорити, при Порошенко такий ху*ні не було...
  • Кінець епохи бідності.
  • Це ще з Вашого скликання, або вже все-таки нові?
  • Давайте зберемо всі дружно гроші на нову, допоможемо все, чим можемо.
  • Клептомани якісь в Раді.
  • Ржу... не можу.... багаті з вигляду.... дешеві зсередини...

У Раді завівся злодій: перші подробиціУ Раді завівся злодій: перші подробиціУ Раді завівся злодій: перші подробиціСкріншот коментарів (facebook.com/igor.mosijcuk)

Як ми раніше писали, народні депутати Верховної Ради дев'ятого скликання знову займаються в стінах парламенту чим завгодно, тільки не прямими робочими обов'язками. У мережі з'явилося відео, на якому обранці мило розмовляють, їдять і поміж іншим тиснуть кнопочки, почувши заклик до голосування.

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