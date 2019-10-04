Прятался за "колонной Добкина": Тищенко "засекли" в Раде за странными занятиями

Николай Тищенко очень странно вел себя в здании парламента
В Раде заметили Николая Тищенко, который состоит в партии "Слуга народа", за странными занятиями. Поведение депутата было, мягко говоря, удивляющим. Он прятался за колонной, все время тер нос, голосовал с выключенной системой Рады.
"Замглавы фракции партии "Слуга народа" Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы", – написали в описании к видео.
Видео: Николай Тищенко в Раде (YouTube)
В комментариях к видео украинцы сразу же "разнесли" депутата за такое странное поведение. Многие сравнивают его с Михаилом Добкиным.
Скриншот комментариев (YouTube)