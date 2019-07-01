На Раде не остановлюсь: Вакарчук признался, что готов пожертвовать сценой (видео)

Святослав Вакарчук (Фото: РБК-Украина)

Вакарчук выступает за автентичность в политике

Святослав Вакарчук в случае попадания в Верховную Раду по итогам грядущих выборов 2019 не намерен останавливаться только на этом законодательном органе, а готов идти в исполнительную власть. Лидер партии "Голос" отметил, что уже как чиновник он не сможет больше выступать на сцене как музыкант "Океан Ельзи". Об этом политик, волонтер и артист рассказал на передаче "Факти тижня" в эфире телеканала ICTV.

По его словам, до и после парламентских выборов группа и дальше будет гастролировать.

Отвечая на вопрос ведущей, не являются ли нынешние концерты рокеров "той же гречкой", Вакарчук ответил отрицательно и объяснил отличия.

"Во-первых, разница в том, что мы не предлагаем кому-то, кто не может попасть на концерт "Океан Ельзи" специально попасть на них сейчас. Они открыты и свободны - такие же, какими были во время Майдана, когда мы выступали в Киеве. Такие же самые, какие были, когда мы ездили в Краматорск, Северодонецк, Мариуполь... Когда мы давали открытые концерты на площадях или стадионах, бесплатные. Они проходили до избирательной кампании, и будут проходить после. Потому что это моя позиция. Людям нужно давать позитивные эмоции", - рассказал он.

Святослав Вакарчук (Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Также Вакарчук отметил, что он выступает за честность и открытость и не приемлет "маскировку" в политике.

"Я за автентичность. Я вообще считаю, что в политике не хватает автентичности. Все политики... или большинство, чтобы всех не обвинять, у них есть маски. Они утром встают, одевают свои деловые костюмы, одевают маску - и целый день с ней ходят. А на самом деле они совсем другие люди. Я не хочу заходить в эту ловушку. Я - Святослав Вакарчук, человек, который любит музыку. Я считаю, что мне Бог дал этот талант, и просто, знаете, отказываться от этого... как и сейчас - от общения с людьми... я считаю что это нечестно будет, в частности перед избирателями", - подчеркнул бывший нардеп.

Вакарчук добавил, что на концертах группы сейчас нет никакой политической агитации и никакой символики: "Это обычные концерты "Океан Ельзи".

В контексте честности в политике и музыке он рассказал, что в исполнительной власти выступать не сможет: "...наверное, это будет невозможно".

Говоря о политическом будущем, лидер "Голоса" заявил, что его партия хочет брать на себя ответственность и помогать президенту в осуществлении необходимых реформ, а также быть "звоночком", который будет призывать интенсивнее проводить изменения.

Видео: facebook.com/ft.ictv.ua

Как сообщалось ранее, Святослав Вакарчук планирует использовать часть средств от доходов за концерты для финансирования предвыборной кампании.

Напомним, 8 июня Святослав Вакарчук представил список партии "Голос", с которой он намерен идти досрочные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года.