На Раді не зупинюся: Вакарчук зізнався, що готовий пожертвувати сценою (відео)

Святослав Вакарчук (Фото: РБК-Україна)

Вакарчук виступає за автентичність в політиці

Святослав Вакарчук у разі потрапляння до Верховної Ради за підсумками прийдешніх виборів 2019 не має наміру зупинятися тільки на цьому законодавчому органі, а готовий йти у виконавчу владу. Лідер партії "Голос" зазначив, що вже як посадовець він не зможе більше виступати на сцені як музикант "Океан Ельзи". Про це політик, волонтер і артист розповів на передачі "Факти тижня" в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, до і після парламентських виборів група і надалі гастролюватиме.

Відповідаючи на запитання ведучої, чи не є нинішні концерти рокерів "тією ж гречкою", Вакарчук відповів негативно і пояснив відмінності.

"По-перше, різниця в тому, що ми не пропонуємо комусь, хто не може потрапити на концерт "Океан Ельзи", спеціально потрапити на них зараз. Вони відкриті і вільні - такі ж, якими були під час Майдану, коли виступали в Києві. Такі ж самі, які були, коли ми їздили у Краматорськ, Сєвєродонецьк, Маріуполь... Коли ми давали відкриті концерти на площах або стадіонах, безкоштовні. Вони проходили до виборчої кампанії, і будуть проходити після. Тому що це моя позиція. Людям потрібно давати позитивні емоції", - розповів він.

Святослав Вакарчук (Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Також Вакарчук зазначив, що він виступає за чесність і відвертість і не сприймає "маскування" в політиці.

"Я за автентичність. Я взагалі вважаю, що в політиці не вистачає автентичності. Всі політики... або більшість, щоб усіх не звинувачувати, вони мають маски. Вони вранці встають, одягають свої ділові костюми, одягають маску - і цілий день з нею ходять. А насправді вони зовсім інші люди. Я не хочу потрапляти в цю пастку. Я - Святослав Вакарчук, людина, яка любить музику. Я вважаю, що мені Бог дав цей талант, і просто, знаєте, відмовлятися від цього... як і зараз - від спілкування з людьми... я вважаю що це буде нечесно, зокрема перед виборцями", - наголосив колишній нардеп.

Вакарчук додав, що на концертах групи зараз немає жодної політичної агітації та жодної символіки: "Це звичайні концерти "Океан Ельзи".

В контексті чесності в політиці і музиці він розповів, що у виконавчій владі виступати не зможе: "...напевно, це буде неможливо".

Говорячи про політичне майбутнє, лідер "Голосу" заявив, що його партія хоче брати на себе відповідальність і допомагати президенту у здійсненні необхідних реформ, а також бути "дзвіночком", який закликатиме інтенсивніше проводити зміни.

Відео: facebook.com/ft.ictv.ua

Як повідомлялося раніше, Святослав Вакарчук планує використати частину коштів від доходів за концерти для фінансування передвиборної кампанії.

Нагадаємо, 8 червня Святослав Вакарчук презентував список партії "Голос", з якою він має намір йти на дострокові вибори у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня 2019 року.