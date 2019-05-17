ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не буду собой: бросит ли сцену Вакарчук после похода в политику

STYLERПерсоны    17.05.2019 - 16:29
Не буду собой: бросит ли сцену Вакарчук после похода в политику
Фото: коллаж РБК-Украина

Выборы в Верховную Раду состоятся 27 октября

Святослав Вакарчук идет в большую политику и уже представил членов команды новосозданной партии "Голос". Фронтмен легендарной рок-группы "Океан Ельзи" даже с мандатом народного депутата, который он намерен получить на парламентских выборах 27 октября, от музыки отказываться также не собирается.

Более того, Вакарчук планирует использовать часть средств от доходов за концерты для финансирования предвыборной кампании.

В ходе представления своей партии на Старокиевской горе Святослав заявил, что не будет собой, если перестанет заниматься творчеством.

Не буду собой: бросит ли сцену Вакарчук после похода в политику

Фото: Святослав Вакарчук представил партию "Голос"

Членами партии Вакарчука "Голос" уже стали:

  • экс-замминистра экономики Юлия Клименко (возглавляет партию),
  • бывший глава Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин (отвечает за антикоррупционное направление),
  • доктор медицинских наук Юрий Соколов,
  • ветеран АТО, "киборг", актер и режиссер Андрей Шараскин ("Богема");
  • общественная активистка Соломия Бобровская. 

В настоящее время концерты "Океан Ельзи" в Украине расписаны на несколько месяцев вперед до Дня независимости 24 августа. Еще в сентябре, практически за месяц до выборов в Верховную Раду, группа выступит в Минске (Беларусь).

Не буду собой: бросит ли сцену Вакарчук после похода в политику

Фото: группа "Океан Ельзи" (facebook.com/okeanelzyofficial)

Так, 17 и 18 мая в Киеве музыканты устроят два концерта "Океан Ельзи с оркестром" во Дворце "Украина".

21 мая в Харькове в оперном театре ХАТОБ состоится выступление Святослава Вакарчука с камерным оркестром.

Аналогичные концерты пройдут 23 мая в Полтаве во Дворце досуга "Ноябрь" и в 24 мая Черкассах во Дворце культуры "Дружба народов".

Не буду собой: бросит ли сцену Вакарчук после похода в политику

Иллюстративное фото: концерт во Львове в рамках тура "Святослав Вакарчук с оркестром" (Виктория Квитка / facebook.com/okeanelzyofficial)

26 мая рокеры снова выступят в столице с большим концертом "Океан не молчит" на ВДНХ.

24 мая "Океан Ельзи" отпразднует в Днепре с концертом "День Независимости с ОЕ" в "Днипро-Арене".

Не буду собой: бросит ли сцену Вакарчук после похода в политику

Иллюстративное фото: концерт Святослава Вакарчука с камерным оркестром в Ивано-Франковске (facebook.com/okeanelzyofficial)

Напомним, ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук зарегистрировал новую страницу в Instagram и записал первое видеообращение к поклонникам.

А также писали о том, что стало известно, кто станет главой предвыборного штаба у Святослава Вакарчука.

Добавим, что главные конкуренты и потенциальные союзники музыканта в лагере демократической оппозиции на его заявление о выбрах в Раду отреагировали весьма сдержано

Прекрасная возможность: Вакарчук обратился к украинцам "Океан Ельзи" с оркестром: группа даст необычный концерт в Киеве
Новости Украины Святослав ВакарчукполитикавыборымузыкаОкеан Ельзи
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь