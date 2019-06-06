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Партия “Голос”: свежий рейтинг на парламентских выборах 2019

Новости » Выборы 2019    06.06.2019 - 19:30
Партия “Голос”: свежий рейтинг на парламентских выборах 2019
Партия "Голос" (РБК-Украина)

Партия "Голос" была создана Святославом Вакарчуком перед выборами в Верховную раду

Партия “Голос” Святослава Вакарчука примет участие в выборах в Верховную Раду 21 июля 2019. Актуальные рейтинги и данные соцопросов, последние новости и деятельность политсилы - в материале РБК-Украина.

Рейтинг партии “Голос” на парламентских выборах 2019: опрос 16-21 мая

По результатам исследования предвыборных настроений украинцев, которое было проведено социологической группой “Рейтинг” во второй половине мая, новая партия “Голос” на предстоящих выборах может набрать 4,6% голосов (среди тех, кто точно пойдет голосовать и определился с выбором).

Среди всех опрошенных уровень поддержки данной политсилы составляет 3,4% голосов.

Рейтинги партий на выборах в Верховную раду 2019

Рейтинги партий на выборах в Верховную раду 2019 (фото: ratinggroup.ua)

В общем предвыборном рейтинге “Голос” находится на 6 позиции. Данные в результатах исследования говорят о том, что партии может не хватить голосов для преодоления 5% проходного барьера в парламент IX созыва.

В западных областях за “Голос” готово голосовать наибольшее количество респондентов (5%), в центре страны политсилу поддерживают 4% респондентов, на востоке - 3% опрошенных, в южном регионе -1%.

История и лидер партии “Голос”

16 мая 2019 года в Киеве Святослав Вакарчук объявил что намерен участвовать в парламентских выборах с партией “Голос”. Она была создана на основе политической партии, которая была зарегистрирована в 2015 году для участия в местных выборах.

Стоит отметить, что украинский музыкант в прошлом уже был народным депутатом от партии “Наша Украина - Народная самооборона” в Верховной раде VI cозыва. Однако в 2008 году сложил полномочия по личной инициативе.

В 2019 году Вакарчук стал лидером новой политической силы, главными задачами которой он назвал ликвидацию коррупции, борьбу с внешними и внутренними врагами, евроатлантическую интеграцию страны. 

Члены партии

В команду "Голоса" вошли: 

  • экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко; 
  • общественный активист и экс-глава правления антикоррупционной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, 
  • доктор медицинских наук Юрий Соколов; 
  • актер, режиссер и командир роты, которая защищала Донецкий аэропорт Андрей Шараскин (киборг "Богема"); 
  • общественная активистка, волонтер, и.о. главы Одесской ОГА в 2016-2017 гг. Соломия Бобровская; 
  • экс-советник министра экономического развития и торговли Украины, советник премьер-министра по связям с парламентом Ярослав Железняк; 
  • Бывший заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабмине Павел Кухта в партии “Голос” стал программным директором.

Партия ВакарчукаВакарчук с командой партии "Голос" (фото: facebook.com/GolosZmin)

Вакарчук заявил, что среди членов его политсилы не будет действующих депутатов. 

"Партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - сказал лидер “Голоса”.

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