Вакарчук попробовал себя в новой роли (фото)

Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Святослав Вакарчук разместил фотографии на своих страницах в соцсетях

Святослав Вакарчук, известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Eльзи", который собирается участвовать в парламентских выборах в Украине, неожиданно попробовал себя в новом амплуа. Он опубликовал фотографии со свадьбы гитариста группы "Океана Ельзи" Владимира Опсеница и сообщил, что гордится тем, что стал для друга первым свидетелем на бракосочетании.

По данным Святослава Вакарчука, свадьба состоялась в грузинском городе Мцхета. Избранницу музыканта зовут Светлана.

Владимир Опсеница – гитарист из Сербии. Кроме постоянного участия в группе "Океан Ельзи", он также постоянный гитарист в коллективе Lazar Novkov & Frame Orchestra. В "Океан Ельзи" Опсеница попал в 2013 году, заменив в срочном порядке Петра Чернявского.

Как признался Вакарчук, с сербским музыкантом по-другому зазвучали не только новые композиции, но и старые хиты коллектива. Он предложил ему постоянное место, но Владимир Опсеница не готов был сразу бросить свою деятельность в Сербии и поэтому присоединился к группе только в 2014 году.

"Ну что, Владо, все. Горд быть первым дружбой", - подписал Вакарчук свадебные фотографии Владимира Опсеницы с Светланой.

Святослав Вакарчук на свадьбе у гитариста "Океан Ельзи" (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В комментариях к посту пользователи присоединились к поздравлениям и засыпали Святослава Вакарчука вопросами о том, когда же он наконец-то обретет семейное счастье.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинская ведущая начала материться в прямом эфире во время обсуждения Вакарчука.

А также рассказывали о том, как Сергей Притула пошутил над Святославом Вакарчуком.