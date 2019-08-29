Работал в морге и мел улицы: участник Танцев со звездами удивил признанием

Участник третьего сезона Танцев со звездами, ведущий, актер и ресторатор Даниэль Салем, которого уже называют секс-символом нового сезона шоу, рассказал о своем нелегком пути к успеху.

Он называет себя плохим парнем, которому невероятно повезло с красавицей партнершей Юлией Сахневич.

О непростом прошлом успешный ресторатор рассказал в дневнике для Танцев со звездами.

Участники Танцев со звездами Даниэль Салем и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

По словам Даниэля, первую работу он получил, когда ему было всего восемь лет. Парень чистил на площади обуви. А все заработанные деньги тратил на сладости для сестер.

А за свою жизнь Салем сменил очень много профессий. Где только он не работал: на заправке, в морге, был официантом, открывал дверь отеля и варил кофе.

"Улицы я также подметал, и моя была самой чистой", - откровенно рассказал звездный участник "Танцев".

Напомним, в минувшее воскресенье стартовал новый сезон грандиозного шоу Танцы со звездами.

Танцы со звездами 2019 - выступление Даниэля Салема и Юлии Сахневич (видео: 1plus1.ua/tanci-z-zirkami)

Ранее мы писали о том, что DZIDZIO может прилететь на второй выпуск Танцев со звездами на вертолете, ведь у Михаила Хомы на этот день запланирован концерт на Западной Украине.

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