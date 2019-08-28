ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

DZIDZIO прилетит на Танцы со звездами на вертолете: названа причина

STYLERЖизнь    28.08.2019 - 15:05
DZIDZIO прилетит на Танцы со звездами на вертолете: названа причина
DZIDZIO прилетит на Танцы со звездами на вертолете (фото: instagram.com/dzidzio)

DZIDZIO в день популярного шоу "Танцы со звездами" будет выступать в Ровно

Солист украинской группы DZIDZIO Михаил Хома, который сейчас принимает участие в танцевальном шоу "Танцы со звездами" может прилететь на новый выпуск проекта на вертолете. А все из-за того, что у него в день эфира шоу будет концерт в Ровно. Об этом сообщает местное издание "rivne.online".

В воскресенье, 15 сентября, DZIDZIO вместе с другими известными украинскими артистами, включая Настю Каменських и MELOVIN, выступит на концерте "Мегаподія" в Ровно.

DZIDZIO прилетит на Танцы со звездами на вертолете: названа причина

DZIDZIO прилетит на "Танцы со звездами" на вертолете (фото: instagram.com/dzidzio)

Стоит отметить, что концерт начнется в 18:00, а танцевальное шоу стартует в 21:00. Поэтому многие поклонники артиста задались вопросом, а сможет ли он за столь короткое время вернуться в столицу на прямой эфир.

Организатор концерта рассказал, что DZIDZIO будет выступать первым, но не исключено, что он полетит в Киев вертолетом, чтобы успеть на "Танцы со звездами".

Напомним, что DZIDZIO признался, что после поражения его подопечных на вокальном шоу "Голос. Дети" он сильно переживал и снимал стресс с помощью алкоголя.

Ранее сообщалось о том, что DZIDZIO рассказал зачем его маме 8 холодильников. Стоит отметить, что его мама проживает в Португалии, поэтому каждая встреча с ней для певца на вес золота. Певец также рассказал о своем "месте силы".

Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал Хорошо стою на ногах: Могилевская оценила свои силы в новых сезонах Танцев со звездами
Новости Украины Танці з зіркамиDZIDZIO
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь