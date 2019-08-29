Працював у морзі і мів вулиці: учасник Танців з зірками здивував зізнанням

Учасник третього сезону Танців з зірками, ведучий, актор і ресторатор Даніель Салем, якого вже називають секс-символом нового сезону шоу, розповів про свій нелегкий шлях до успіху.

Він називає себе поганим хлопцем, якому неймовірно пощастило з красунею партнеркою Юлією Сахневич.

Про непросте минуле успішний ресторатор розповів у щоденнику для Танців з зірками.

Учасники Танців з зірками Даніель Салем і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

За словами Даніеля, першу роботу він отримав, коли йому було всього вісім років. Хлопець чистив на площі взуття. А всі зароблені гроші витрачав на солодощі для сестер.

А протягом життя Салем змінив дуже багато професій. Де тільки він не працював: на заправці, у моргу, був офіціантом, відчиняв двері готелю та варив каву.

"Вулиці я також підмітав, і моя була найчистішою", - відверто розповів зірковий учасник "Танців".

Нагадаємо, минулої неділі стартував новий сезон грандіозного шоу Танці з зірками.

Танці з зірками 2019 - виступ Даніеля Салема і Юлії Сахневич (відео: 1plus1.ua/tanci-z-zirkami)

Раніше ми писали про те, що DZIDZIO може прилетіти на другий випуск Танців з зірками на вертольоті, адже у Михайла Хоми на цей день запланований концерт на Західній Україні.

Також ми писали, що український співак Олег Винник стане ведучим Танців з зірками.