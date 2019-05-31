Путин - умный человек: совладелец "Квартала 95" высказался о войне на Донбассе

Переговоры с Россией об окончании войны на Донбассе директор ООО "Квартал-95" Борис Шефир, который писал предвыборную программу и помогал составлять речи президенту Владимиру Зеленскому, считает хорошей идеей. В интервью изданию "Детектор медиа" продюсер и сценарист рассказал, что при желании можно договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что инициативу относительно референдума о диалоге Украины с Россией ранее озвучил глава АПУ Андрей Богдан, и она вызвала в обществе огромный резонанс. После этого Зеленский заявил, что таких переговоров не будет. Однако идея до сих пор время от времени поднимается.

По мнению Шефира, войну на Донбассе против российских оккупантов надо заканчивать, при этом он подчеркнул, что только не на условиях агрессора.

Брат первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира считает, что бывший президент Петр Порошенко и его окружение "были заинтересованы в продолжении войны".

Также Борис Шефир напомнил, что в их предвыборной программе указывалось, что "если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится".

"Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - заявил он.

Борис Шефир высказался о войне на Донбассе (Фото: detector.media)

Относительно заинтересованности в интервенции и оккупации части территорий Украины страной-агрессором Шефир заверил, что "если мы сильно захотим, то мы с ними договоримся". Также он озвучил следующие аргументы.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", - сказал совладелец "Квартал-95".

При этом Шефир заявил, что если договориться не удастся, то Украина объявит РФ войну.

"А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - подчеркнул он.

Иллюстративное фото: коллаж РБК-Украина

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил ранее, что заседание стран в Нормандском формате (Украина-Германия-Франция-РФ) по решению ситуации на Донбассе состоится в середине июля 2019.

Как сообщалось ранее, глава УИНП Владимир Вятрович прокомментировал проверку Конституционным судом закон о декоммунизации. Он высказал уверенность, что слухи о его возможной отмене напрасны.

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