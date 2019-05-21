Новые лица? Сеть бурно отреагировала на смену Зеленским главы Генштаба

Фото: коллаж РБК-Украина

Зеленский сменил руководство Генерального штаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба вместо Виктора Муженко. Смена главнокомандующего Вооруженных сил Украины вызвала в сети настоящий ажиотаж, и комментаторы высказывают разные мнения на это кадровое решение.

Многие напоминают Иловайский котел летом 2014 года - операцией во взятию этого города в Донецкой области в рамках АТО руководил Хомчак. Политики, волонтеры, военные и простые украинцы делятся своими впечатлениями о назначении.

Фото: Руслан Хомчак и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Один из самых активных критиков Хомчака после Иловайской трагедии, народный депутат и экс-командир 2-го батальона спецназначения "Донбасс" Семен Семенченко поддержал решение нового главы государства и объяснил почему.

"Я знаю, сколько грязи вылили за эти годы на этого генерала за Иловайск. Я был одним из самых жестких критиков бывшего начальника Генштаба Муженко. До сих пор считаю, что его место - в тюрьме. Но с Хомчаком я вместе воевал непосредственно до Иловайска и во время первого и второго штурма Иловайска. Поэтому то, что я говорю сейчас - я знаю лично, по своему боевому опыту. Хомчак честно выполнял свой долг, не гнулся под пулями. В начале августа 2014 территорию возле лагеря, где мы вместе находились, накрыло Градом. Но задних он не пас, это я видел лично...

Фото: генерал Руслан Хомчак

...В Иловайске четко выполнял приказы Генштаба, четко ставил задачу, показал себя как честный военный профессионал. Это реально боевой генерал, участвовавший в реальных, а не фантазийных боевых действиях. И самое главное - я знаю его позицию по Иловайскому котлу. Хомчак за открытый честный суд и за немедленное рассекречивания дела. Он сам дал показания и временной следственной комиссии ВР и следователем военной прокуратуры. Люди должны узнать правду. Потому, как первый командир батальона "Донбасс", я поддерживаю это назначение и полностью отвечаю за свои слова", - написал он в своем Facebook.

Скрин: facebook.com/dostali.hvatit

Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ, заместитель командира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай на своей странице в Facebook не определился с мнением относительно назначения Хомчака вместо Муженко, назвав этот пост скорее политическим, чем боевым.

Фото: Виктор Муженко (wikipedia.org)

"Спасибо Виктору Муженко за службу. Мало кто знает и понимает те вызовы, с которыми вам пришлось столкнуться и преодолеть. Вы взяли руководство армией во время, когда ее фактически не было, а оставляете более ловкой, подготовленной, обученной, с мощным резервом. Спасибо", - говорится в его сообщении в Facebook.

Скрин: facebook.com/myroslavhai

Отвечая на вопрос подписчика относительно назначения Хомчака, Гай отметил: "Мысли по нему разделились. Надо понимать, что фигура главы ГШ военно-политическая".

Скрин: facebook.com/myroslavhai

Украинская военнослужащая Тамара Бунько более категорично высказывается о Хомчаке, давая ему нелестную характеристику.

"Хомчак, виновник Иловайска - новый НГШ. Кто не знает, это тот, кто запретил отход из-под Иловайска малыми группами (единственный тогда способ спасти людей), а сам бежал в составе малой группы, оставив своих людей, в т.ч. бросив почти на верную смерть гражданского журналиста, которого возил с собой, оставив врагам в своей машине кучу всего, чего оставлять не имел права.

Наш новый НГШ, во время войны, как минимум - трус. До**аный конец", - написала она в Facebook.

Скрин с Facebook-страницы Тамары Бунько

Известный журналист Юрий Бутусов поддержал решение президента Зеленского относительно Хомчака, назвав его "взвешенный и профессиональным".

"...Сделано первое кадровое назначение - и это решение взвешенное и профессиональное, это означает Курс на настоящие реформы армии", - написал он в сети.

Скрин: facebook.com/butusov.yuriy

Но не все расценили решение о назначении Хомчака главой Генштаба ВСУ как перспективное, некоторые дают довольно мрачные прогнозы:

Поставлена задача развалить армию, назначая на высшие должности тех, кто не пользуется авторитетом. Заставить военных разорвать контракты и уйти.

Хомчак сгубил хлопцев в Иловайском котле?

Это не тот что посылал добробаты на Иловайск и грозил судом?

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

И поставил того из-за кого погибли ребята в Иловайске... выпускника Московского военного училища? Просто шикарно...

А отвечать Муженко когда будет за отказ уничтожить колонну Гиркина, идующую в Донецк?

Так давайте полностью новость. Муженко уволил, а Хомчака, который привел к Илловайску, назначил. Новые лица, да?

И поставил "героя" Иловайской трагедии, настоящего виновника в гибели героев Украины...

Муженко наши военные дали прозвище "катафалк" за то, что по его вине много наших бойцов погибло;

Порошенко говорил об украинской армии как одной из сильнейших в Европе. А Муженко возглавлял в ней Генштаб. Что, Петя врал про армию, если Зеленский снял Муженко?

Если правда, я разочарован Володей...

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

Напомним, Степан Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке.

Как сообщалось ранее, инаугурация Владимира Зеленского вдохновила пользователей сети на создание тематических фотожаб и мемов, на которых интернет-шутники показали собственное видение.

Добавим также, что Владимир Зеленский в день инаугурации по дороге в Администрацию президента вручил букет цветов женщине-патрульной, а возле здания Верховной Рады поцеловал в щеку Мику Фаталова и Юрия Ткача, а Евгения Кошевого чмокнул в лысину, для чего ему пришлось подпрыгнуть.