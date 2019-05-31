Путін - розумна людина: співвласник "Кварталу 95" висловився про війну на Донбасі

Переговори з Росією про закінчення війни на Донбасі директор ТОВ "Квартал-95" Борис Шефір, який писав передвиборну програму і допомагав складати промови президенту Володимиру Зеленському, вважає хорошою ідеєю. В інтерв'ю виданню "Детектор медіа" продюсер і сценарист розповів, що за бажанням можна домовитися із президентом РФ Володимиром Путіним.

Зазначимо, що ініціативу щодо референдуму про діалог України з Росією раніше озвучив голова АПУ Андрій Богдан, і вона викликала в суспільстві величезний резонанс. Після цього Зеленський заявив, що таких переговорів не буде. Однак ідея досі час від часу піднімається.

На думку Шефіра, війну на Донбасі проти російських окупантів треба закінчувати, при цьому він наголосив, що тільки не на умовах агресора.

Брат першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра вважає, що колишній президент Петро Порошенко і його оточення "були зацікавлені у продовженні війни".

Також Борис Шефір нагадав, що в їх передвиборній програмі зазначалося, що "якщо прибрати людей, матеріально зацікавлених у війні, вона закінчиться".

"Ми їх прибрали, і я впевнений, що вона затихне. Війна перестане приносити дохід", - заявив він.

Борис Шефір висловився про війну на Донбасі (Фото: detector.media)

Щодо зацікавленості в інтервенції та окупації частини територій України країною-агресором Шефір запевнив, що "якщо ми сильно захочемо, то ми з ними домовимося". Також він озвучив наступні аргументи.

"Їм що, подобається воювати? Ви думаєте, Путін - маніяк, який любить постріляти у живих людей? Він що, псих? Він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції. Але можна ж домовитися", - сказав співвласник "Квартал-95".

При цьому Шефір заявив, що якщо домовитися не вдасться, то Україна оголосить РФ війну.

"А якщо ні, то будемо оголошувати справжню війну. А то що це таке: однією рукою воюємо, а іншою рукою торгуємо? Дуже важливо бажання хоча б однієї сторони, інакше для миру немає перспектив", - зазначив він.

Ілюстративне фото: колаж РБК-Україна

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив раніше, що засідання країн у Нормандському форматі (Україна-Німеччина-Франція-РФ) за рішенням ситуації на Донбасі відбудеться в середині липня 2019.

Як повідомлялося раніше, глава УІНП Володимир В'ятрович прокоментував перевірку Конституційним судом закону про декомунізацію. Він висловив упевненість, що чутки про його можливу відміну марні.

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