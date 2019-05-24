Глава АП озвучил позицию по переговорам с Россией и "ЛДНР"

Фото: Андрей Богдан (facebook.com/Андрій Богдан)

Богдан считает, что с Россией нужно договариваться, несмотря на то что она - страна агрессор

В ходе переговоров о мире между Украиной и Россией, украинская сторона продолжит признавать Россию страной-агрессором. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает РБК-Украина.

Глава АП также подчеркнул, что Крым - это Украина, а с Россией нужно договариваться, несмотря на то что она - страна агрессор.

"По нашему мнению, Крым - это Украина, и это не обсуждается... Я не знаю, как (договориться с РФ о мире, - ред.), но если хотите мира - разговаривать надо. Президент Порошенко вел переговоры с Путиным и неоднократно. Мы считаем, что Россия - страна-агрессор. Мы считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором надо разговаривать", - отметил он.

Смысл в возможных переговорах с РФ, которая отказывается быть стороной конфликта и требует переговоров Украины с главарями "ЛДНР", в администрации президента видят в возвращении пленных.

"Ну смысл в переговорах с Россией - хотя бы для того, чтобы вернуть наших людей оттуда (из России, - ред.). А еще можно найти очень много смысла, на той стороне тоже живут наши украинцы. Они разговаривают и на украинском, и на русском языках", - заявил Богдан.

Отвечая на вопрос о готовности вести переговоры с главарями боевиков, Богдан отметил, что они не являются самостоятельными, а также выразил уверенность, что Россия когда-нибудь согласится на мир.

"Они не являются самостоятельными субъектами. По моему мнению, они не принимают решений. Я думаю, что Россия согласится рано или поздно (на мир, - ред.). Вопрос - когда и при каких условиях. Возможно, это не короткий путь и, возможно, правильно люди говорят, это очень сочетаемые вещи: мир и экономика", - добавил Богдан.

В то же время он не дал прямого ответа, будут ли вестись переговоры напрямую с представителями незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, Богдан считает, что среди граждан Украины должен быть проведен опрос относительно диалога с Российской Федерацией.