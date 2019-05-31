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Заседание в Нормандском формате планируется в середине июля, - СНБО

Новости » Политика    31.05.2019 - 00:26
Заседание в Нормандском формате планируется в середине июля, - СНБО
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Вопрос нормандского формата было одним из главных на встрече Зеленского с главами МИД Франции и Германии

Заседание стран в Нормандском формате (Украина-Германия-Франция-Россия) по решению ситуации на Донбассе состоится в середине июля 2019. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире "Право на владу" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также отметил, что минский процесс был главной темой сегодняшней встречи президента украины Владимира Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

"Сегодня состоялась встреча президента Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии. 90% обсуждения было обсуждением минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать и готовиться к встрече в Норманнскому формате. Это может произойти в середине июля, это план", - заявил Данилюк.

Напомним, депутаты Свободной демократической партии Германии (СВДП) приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии по Донбассу. Стратегия под названием "Мир в Украине требует нового импульса" скоро будет внесена в Бундестаг на обсуждение.

Отметим, Франция и Германия выразили президенту Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате".

Главы МИД Германии и Франции сделали совместное заявление после встречи с Зеленским Зеленский созывает СНБО
Новости Украины СНБОнормандский формат
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