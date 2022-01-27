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Пуля попала в сердце: в киевском парке застрелили лебедя

Автор: Роман Мирончук

В Киеве в парке "Наталка", который находится на Оболонской набережной, на днях заметили настоящее лебединое царство. При этом одного лебедя уже обнаружили мертвым. Сначала подумали, что его люди накормили не тем, чем надо, а потом выяснилось, что птицу застрелили.

Об этом инциденте сообщает Киевский зоопарк на своей странице в Facebook.

Местные жители нашли лебедя вчера, 26 января. На место сразу же приехали ветеринары столичного зоопарка, но птица была не живой и ничего нельзя было уже сделать.

Вскрытие показало, что причиной смерти лебедя стала достаточно крупная пуля от пневматического ружья. Она дошла до сердца. Эксперты считают, что тело птицы находилось в воде 4-6 недели.

Пуля, которая убила лебедя (фото: Киевский зоопарк)

"К большому сожалению, подобные случаи бесчеловечного жестокого поведения встречаются довольно часто. Жестокость по отношению к животным - домашним, беспризорным и диким - недопустима! Мы должны защищать, а не убивать!" - говорится в сообщении.

Напомним, в Червонограде Львовской области на реке Западный Буг погибло четыре лебедя. При этом спасатели убеждены, что причиной смерти была вредная пища, которой птиц подкармливали местные жители.

Ранее в Киеве на озеро Вырлица прилетели черные лебеди. Водоем находится в Дарницком районе столицы возле метро "Харьковская".

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Киевптицы