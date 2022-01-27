Пуля попала в сердце: в киевском парке застрелили лебедя

Местные жители нашли лебедя вчера, 26 января. На место сразу же приехали ветеринары столичного зоопарка, но птица была не живой и ничего нельзя было уже сделать.

Вскрытие показало, что причиной смерти лебедя стала достаточно крупная пуля от пневматического ружья. Она дошла до сердца. Эксперты считают, что тело птицы находилось в воде 4-6 недели.

Пуля, которая убила лебедя (фото: Киевский зоопарк)

"К большому сожалению, подобные случаи бесчеловечного жестокого поведения встречаются довольно часто. Жестокость по отношению к животным - домашним, беспризорным и диким - недопустима! Мы должны защищать, а не убивать!" - говорится в сообщении.