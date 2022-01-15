Под Львовом погибли четыре лебедя: "хлеб для них - яд"

В Червонограде на реке Западный Буг погибло четыре лебедя. Также спасатели убеждены, что причиной смерти была вредная пища, которой птиц подкармливали местные жители.

Так, каждый год на зимовку в город прилетает до 300 лебедей. Поэтому местные очень любят смотреть на птиц и часто приносят с собой хлеб. Однако, для птиц он опасен.

"Лебеди на мелководье могут достать себе еду сами. А люди у нас помогают, потому что переживают за них и приносят хлеба. Хлеб для них - яд, потому, что он разлагается в желудке, начинается загноение, они болеют и гибнут", - рассказала работница Червоноградской спасательной станции Светлана Вергун.

Кроме того, особенно это опасно для молодых птиц. Все потому, что они еще не научились доставать пищу самостоятельно.

Спасатели вешают предупреждения. В то же время местные жители говорят, что о запрете знают и подкармливают лебедей преимущественно зерном.

Под Львовом погибло четыре лебедя (suspilne.media)

Спасатели рассказали, что этих птиц можно подкармливать только тогда, когда температура воздуха опускаются до -15 градусов. Ведь только тогда лебедям можно приносить зерно, кукурузу, капусту и свеклу.

Под Львовом погибло четыре лебедя (suspilne.media)