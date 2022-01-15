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Под Львовом погибли четыре лебедя: "хлеб для них - яд"

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Червоноград, Суббота 15 января 2022 18:24
Под Львовом погибли четыре лебедя: "хлеб для них - яд" Под Львовом погибло четыре лебедя (suspilne.media)
Автор: Татьяна Самарук

В Червонограде на реке Западный Буг погибло четыре лебедя. Также спасатели убеждены, что причиной смерти была вредная пища, которой птиц подкармливали местные жители.

Об этом сообщает Суспільне.

Так, каждый год на зимовку в город прилетает до 300 лебедей. Поэтому местные очень любят смотреть на птиц и часто приносят с собой хлеб. Однако, для птиц он опасен.

"Лебеди на мелководье могут достать себе еду сами. А люди у нас помогают, потому что переживают за них и приносят хлеба. Хлеб для них - яд, потому, что он разлагается в желудке, начинается загноение, они болеют и гибнут", - рассказала работница Червоноградской спасательной станции Светлана Вергун.

Кроме того, особенно это опасно для молодых птиц. Все потому, что они еще не научились доставать пищу самостоятельно.

Спасатели вешают предупреждения. В то же время местные жители говорят, что о запрете знают и подкармливают лебедей преимущественно зерном.

Под Львовом погибли четыре лебедя: &quot;хлеб для них - яд&quot;Под Львовом погибло четыре лебедя (suspilne.media)

Спасатели рассказали, что этих птиц можно подкармливать только тогда, когда температура воздуха опускаются до -15 градусов. Ведь только тогда лебедям можно приносить зерно, кукурузу, капусту и свеклу.

Под Львовом погибли четыре лебедя: &quot;хлеб для них - яд&quot;

Под Львовом погибло четыре лебедя (suspilne.media)

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Птица лебедь
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