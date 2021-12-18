В Киеве на озеро прилетели черные лебеди (видео)

На ролике видно несколько десятков черных лебедей. В частности, птицы плескались в озере.

Как пишет "Сегодня", смотритель приюта для лебедей в Межигорье Сергей Григорьев считает, что появление черных лебедей на озере в декабре – аномальное явление. Также он отметил, что эти птицы совсем из другого климата и региона. К тому же такие разводят как экзотические и содержат в парках или зоопарках.

"Думаю, что лебедям вовремя не обрезали крылья и они улетели. Такие птицы должны жить в более комфортных условиях. Они выводятся в неволе и уже не считаются дикими. Есть большой риск обморожения лап, если черный лебедь в мороз будет на открытом водоеме. Также им необходим корм", - сказал Григорьев.

Кроме того, эксперт отметил, что они прилетели в Киев из Европы, но специалист более склонен к версии, что птицы улетели из какого-нибудь поместья в столице.

"Я считаю, что их надо отловить. Они могут не пережить сильные морозы. Мы с удовольствием примем птиц к себе в приют. У нас сейчас более 50 лебедей, из которых часть больные и с травмами. Лебедей к нам привозят почти ежедневно со всей Киевской области. Мы им дадим все необходимое", – говорит Сергей Григорьев.