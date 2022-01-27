Куля влучила в серце: у київському парку застрелили лебедя

Місцеві жителі знайшли лебедя вчора, 26 січня. На місце відразу ж приїхали ветеринари столичного зоопарку, але птах був не живий і нічого не можна було вже зробити.

Розтин показав, що причиною смерті лебедя стала досить велика куля від пневматичної рушниці. Вона дійшла до серця. Експерти вважають, що тіло птиці знаходилося у воді 4-6 тижні.

Куля, яка вбила лебедя (фото: Київський зоопарк)

"На превеликий жаль, подібні випадки нелюдської жорстокої поведінки зустрічаються досить часто. Жорстокість по відношенню до тварин - домашніх, безпритульних і диких - неприпустима! Ми повинні захищати, а не вбивати!" - йдеться в повідомленні.