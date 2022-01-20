ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве на реке заметили настоящее лебединое царство: красота птиц поражает (фото)

Новина українською →
Киев, Четверг 20 января 2022 12:46
В Киеве на реке заметили настоящее лебединое царство: красота птиц поражает (фото) В Киеве на реке заметили лебедей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На Оболонской набережной в Киеве заметили настояще лебединое царство. Откуда сюда прилетели птицы - пока неизвестно.

Об этом на Facebook сообщила Ирина Колесникова и опубликовала фото.

"Лебединое царство на Оболони в Киеве. Такие красивые, величественные, грациозные, и при этом очень милые и доверчивые. Даже позируют…", - сообщила киевлянка под снимками.

Кстати, лебеди совсем не боятся людей и подходят к ним. По словам жителей района, количество лебедей на берегу увеличивается почти каждый день. Сейчас их около 30 особей.

В Киеве на реке заметили настоящее лебединое царство: красота птиц поражает (фото)В Киеве на реке заметили настоящее лебединое царство: красота птиц поражает (фото)В Киеве на реке заметили настоящее лебединое царство: красота птиц поражает (фото)В Киеве на реке заметили настоящее лебединое царство: красота птиц поражает (фото)В Киеве на Оболони поселились лебеди (фото: Ирина Колесникова)

В комментариях люди восхищаются красотой этих птиц, а также просят других ни в коем случае не кормить лебедей хлебом.

  • Лебедей категорически нельзя кормить черным хлебом! Он вызывает брожение в желудке и, как следствие, расстройство ЖКТ, ослабление, болезнь. Белый хлеб допустим при отсутствии другого корма, но в крайне ограниченных количествах! Лебедей категорически нельзя кормить плесневелым или прокисшим хлебом! Для птиц, как и для людей, испорченный продукт смертельно опасен.
  • Как их жаль. Прикормили, как и уток и те не улетают в теплые края. А как им пережить наши морозы, даже не частые ? Как не погибнуть от сухарей и булок? Да и тем кормят с перебоями.
  • Вони дивовижні, чудові, прекрасні, неймовірно красиві та розумні!!!! Головне, щоб ніяка сволота не заподіяла шкоди цим красеням!
  • 17 января здесь же их было 31. Некоторые подходили вплотную к людям.

Напомним, что в Киеве ищут новый дом для пса Дарта, который 5 дней охранял мертвого хозяина.

Читайте РБК-Украина в Google News
птицы
LITE
Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели
Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели