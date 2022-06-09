UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пугачеву в России назвали "отрыжкой ельцинской эпохи" и сняли "отвратительное кино"

Фото: Аллу Пугачеву заклеймили в России (twitter.com.tvcplus)
Автор: Людмила Жукова

Певицу Аллу Пугачеву, уехавшую из России в Израиль сразу после начала войны в Украине, активно клеймят на родине. Так, на Первом канале собираются показать про нее документальное кино, в котором называют предательницей и "отрыжкой ельцинской эпохи".

Об этом сообщил журналист Роман Супер на Facebook.

Что известно о фильме

Отмечается, что автор киноленты Игорь Роднянов из Администрации президента РФ.

"Друзья с Первого сообщают, что на телеканал спустилось большое документальное кино про Аллу Пугачеву, в котором артистка показана предательницей, ренегатом и "отрыжкой ельцинской эпохи", - написал Роман.

Он добавил, что кино настолько масштабно отвратительное, что подверглось критике даже со стороны директора Дирекции информационного вещания Кирилла Клейменова. В свою очередь, руководство канала пытается сопротивляться выходу этого фильма в эфир.

В комментариях пользователи отметили, что не верится, что это происходит сейчас.

  • Не верится, что все это происходит в нынешнее время. Я думала, 37 год уже давно и прочно позади.
  • Надеюсь, что фильм снял Антон Красовский, в качестве расплаты, за допуск на первую кнопку.
  • Давайте в эфир. Только потом сразу Ютуб отключаете. Потому что Пугачева ведь ответит.
  • Похоже очень задел отъезд знаменитостей и все никак не могут успокоиться. Уехали все лучшие и у кого есть возможность.

Отметим, что Алла Борисовна с начала войны в Украине хранит молчание.

Напомним, Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и их двумя детьми уехали в Израиль после начала вторжения России в Украину. В одном из своих постов Галкин поддержал украинцев, что вызвало бурю негодования его российских подписчиков.

Кстати, муж Пугачевой Максим Галкин отлично пошутил про Россию и НАТО. Он высмеял емко пропагандистку Скабееву.

Интересно, что в Украине хотят запретить публичное воспроизведение песен российских артистов, но для некоторых исполнителей, граждан страны-агрессора, сделают исключения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алла Пугачева