Пугачову в Росії назвали "відрижкою єльцинської епохи" і зняли "огидне кіно"

Співачку Аллу Пугачову, яка виїхала з Росії в Ізраїль відразу після початку війни в Україні, активно таврують на батьківщині. Так, на Першому каналі збираються показати про неї документальне кіно, в якому називають зрадницею і "відрижкою єльцинської епохи".
Про це повідомив журналіст Роман Супер на Facebook.
Відзначається, що автор кінострічки Ігор Роднянов з Адміністрації президента РФ.
"Друзі з Першого повідомляють, що на телеканал спустилося велике документальне кіно про Аллу Пугачову, в якому артистка показана зрадницею, ренегатом і "відрижкою єльцинської епохи", - написав Роман.
Він додав, що кіно настільки масштабно огидне, що піддалося критиці навіть з боку директора Дирекції інформаційного мовлення Кирила Клейменова. Своєю чергою, керівництво каналу намагається чинити опір виходу цього фільму в ефір.
У коментарях користувачі відзначили, що не віриться, що це відбувається зараз.
Зазначимо, що Алла Борисівна з початку війни в Україні зберігає мовчання.
Нагадаємо, Максим Галкін разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, і їх двома дітьми поїхали в Ізраїль після початку вторгнення Росії в Україну. В одному зі своїх постів Галкін підтримав українців, що викликало бурю обурення його російських дописувачів.
До речі, чоловік Пугачової Максим Галкін відмінно пожартував про Росію і НАТО. Він висміяв пропагандистку Скабєєву.
Цікаво, що в Україні хочуть заборонити публічне відтворення пісень російських артистів, але для деяких виконавців, громадян країни-агресора, зроблять винятки.