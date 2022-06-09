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Пугачову в Росії назвали "відрижкою єльцинської епохи" і зняли "огидне кіно"

Фото: Аллу Пугачову затаврували в Росії (twitter. com. tvcplus)
Автор: Людмила Жукова

Співачку Аллу Пугачову, яка виїхала з Росії в Ізраїль відразу після початку війни в Україні, активно таврують на батьківщині. Так, на Першому каналі збираються показати про неї документальне кіно, в якому називають зрадницею і "відрижкою єльцинської епохи".

Про це повідомив журналіст Роман Супер на Facebook.

Що відомо про фільм

Відзначається, що автор кінострічки Ігор Роднянов з Адміністрації президента РФ.

"Друзі з Першого повідомляють, що на телеканал спустилося велике документальне кіно про Аллу Пугачову, в якому артистка показана зрадницею, ренегатом і "відрижкою єльцинської епохи", - написав Роман.

Він додав, що кіно настільки масштабно огидне, що піддалося критиці навіть з боку директора Дирекції інформаційного мовлення Кирила Клейменова. Своєю чергою, керівництво каналу намагається чинити опір виходу цього фільму в ефір.

У коментарях користувачі відзначили, що не віриться, що це відбувається зараз.

  • Не віриться, що все це відбувається в нинішній час. Я думала, 37 рік вже давно і міцно позаду.
  • Сподіваюся, що фільм зняв Антон Красовський, в якості розплати, за допуск на першу кнопку.
  • Давайте в ефір. Тільки потім відразу Ютуб відключаєте. Тому що Пугачова відповість.
  • Схоже, дуже зачепив від'їзд знаменитостей і все ніяк не можуть заспокоїтися. Поїхали всі кращі і у кого є можливість.

Зазначимо, що Алла Борисівна з початку війни в Україні зберігає мовчання.

Нагадаємо, Максим Галкін разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, і їх двома дітьми поїхали в Ізраїль після початку вторгнення Росії в Україну. В одному зі своїх постів Галкін підтримав українців, що викликало бурю обурення його російських дописувачів.

До речі, чоловік Пугачової Максим Галкін відмінно пожартував про Росію і НАТО. Він висміяв пропагандистку Скабєєву.

Цікаво, що в Україні хочуть заборонити публічне відтворення пісень російських артистів, але для деяких виконавців, громадян країни-агресора, зроблять винятки.

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Алла Пугачова