"Скабеева сжигает альбом ABBA": Галкин метко пошутил про Россию и НАТО
Российский юморист Максим Галкин, который живет сейчас с Аллой Пугачевой в Израиле, емко пошутил про войну в Украине, НАТО и россиян.
Фрагмент видео с выступления опубликовали в сети.
Юморист на концерте не побоялся высмеять пропагандистку Скабееву и кремлевский режим.
Максим заявил о том, что предвидит антискандинавские настроения в России из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
"Они говорили, что делают эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ России. И чего? (говорит что-то на финском). Нравится-не нравится — НАТО расширяется", - пошутил Галкин.
Отметим, что выступление Галкина проходило в Израиле.
"Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА, шведскую стенку переименуют в лазалку. И, конечно, запретят сказки Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, и он орет: "Карлсон", - пошутил Галкин, выступая перед израильской публикой.
Напомним, Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и их двумя детьми уехали в Израиль после начала вторжения России в Украину. В одном из своих постов Галкин поддержал украинцев, что вызвало бурю негодования его российских подписчиков.
Они писали Галкину, что он совсем не патриот и предал родину. Пропагандистка Скабеева позволила себе обзывать Галкина в одном из своих эфиров. Она открыто высмеивала его, не стесняясь в выражениях.
Ранее мы писали, что Максим Галкин гневно разнес российские средства массовой информации. После этого юмориста запретили в РФ.
Также сообщалось, что артист опубликовал рассказ девочки, пережившей оккупацию Мариуполя. Он выразил поддержку Украине.