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"Раша, гудбай": в Украине запретят песни российских артистов (но не всех)

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 18:14
"Раша, гудбай": в Украине запретят песни российских артистов (но не всех) Коллаж РБК-Украина: Рада хочет запретить песни многих российских исполнителей в Украине
Автор: Владимир Костырин

В Украине хотят запретить публичное воспроизведение песен российских артистов, но для некоторых исполнителей, граждан страны-агрессора, сделают исключения.

Соответствующий законопроект №7273-Д зарегистрирован в Верховной Раде и уже представлен вывод Комитета о рассмотрении.

Авторами законодательной инициативы "о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта" стала группа народных депутатов из разных фракций, представители Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и других комитетов.

Целью законопроекта является наполнение эфиров украинских радиостанций отечественной музыкой из-за увеличения доли песен на украинском языке, а также запрет воспроизведения музыкальной продукции из РФ, объясняет заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук в своем Facebook.

Какие ограничения готовят российским артистам

  • запрет на публичное исполнение, показ, демонстрацию музыкальных произведений, осуществленных или созданных певцом, который является или был в любой период после 1991 гражданином страны, признанной Радой государством-агрессором, то есть РФ;
  • создание перечня российских исполнителей, которые осуждают агрессию против Украины - произведения таких певцов позволят использовать. Заявление о включении в такой список нужно подать в СБУ, а вести и обновлять перечень будет СНБО;
  • запрет на проведение гастролей, участниками которых являются певцы, являющиеся гражданами РФ (кроме тех, что есть в перечне).

Что еще предлагается

  • увеличение с 35% до 40% доли песен на государственном языке на радио;
  • увеличение до 75% суточного объема ведения передач на государственном языке;
  • запрет воспроизводить в автобусах музыки, звуков фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке;
  • запрет воспроизводить музыку в такси без согласия всех пассажиров.

Кого из российских артистов не коснутся запреты

В случае принятия Радой закона, в перечень разрешенных в Украине исполнителей попадут представители российского шоу-биза, которые открыто выступали против полномасштабной военной агрессии Кремля против нашей страны.

Таким образом, у украинцев будет возможность слушать песни в эфирах и посещать концерты, к примеру, Андрея Макаревича, Земфиры, Аллы Пугачевой, возможно Максима Галкина (хоть он и высказался против войны еще 24 февраля, но был в "черном списке" Минкульта Украины), Валерий Меладзе, FACE, Noise MC, Oxxxymiron и других.

А также тех российских музыкантов, которые сейчас предпочитают держаться "в стороне" и до сих пор не выражали публично свое несогласие с российской интервенцией, но все еще впереди... так что перечень наверняка будет расширяться.

Ранее мы рассказывали, какие российские звезды уже покинули "немытую Россию" и призывают так сделать остальных.

Напомним, на днях в Израиле отменили концерты российской певицы Елены Ваенги, фанатки Путина. Кстати, перед этим там же отменили все концерты комика-украинофоба Нурлана Сабурова.

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