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Пугачева в веснушках озадачила фанатов помолодевшим видом

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Алла Пугачева радуется "седьмой молодости"

Алла Пугачева показала в сети новый "молодой" снимок. 70-летняя супруга Максима Галкина в Instagram рассказала, что провела пять минут на солнце, и у нее тут же появились веснушки.

Сияющая звезда советской и российской эстрады пришла к выводу, что к ней пришла "седьмая молодость".

"Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это 7 молодость пришла?" - спрашивает Алла Борисовна.

Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)

Поклонники Аллы Борисовны разошлись во мнениях. Кое-кто считает, что молодость Примадонны понятие вечное, и засыпают звезду комплиментами. А некоторые жестоко прошлись по молодящейся звезде, указав, что она спутала веснушки с возрастной пигментацией.

  • Это не веснушки, а гиперпигментация возрастная... К сожалению АБ.
  • Алла Борисовна, от Вас молодость и не уходит! Не выгонять же!
  • Это уже не веснушки, а старческие пигментные пятна...

Скрин комментариев

  • Алла Борисовна, выглядите потрясающе! Просто перфект, для своих 28 лет отлично!
  • С веснушками еще прекрасней, естественнее и милей!
  • Ну и рожа!
  • Вам идут веснушки.
  • Я не пойму - тут имплант в подбородке стоит?

Скрин комментариев

Ранее стало известно, кто пожертвовал яйцеклетку для детей Аллы Пугачевой.

Также мы писали о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин собираются покинуть Россию.

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