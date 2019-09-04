Пугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядом

Алла Пугачова показала в мережі новий "молодий" знімок. 70-річна дружина Максима Галкіна в Instagram розповіла, що провела п'ять хвилин на сонці, і у неї одразу ж з'явилися веснянки.

Сяюча зірка радянської та російської естради прийшла до висновку, що до неї прийшла "сьома молодість".

"Обожнюю сонце, але воно мені протипоказано. 5 хвилин в морі і на сонці, результат на обличчі. Веснянки. Може це 7 молодість прийшла?" - запитує Алла Борисівна.

Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)

Прихильники Алли Борисівни розійшлися в думках. Дехто вважає, що молодість Примадонни поняття вічне, і засипають зірку компліментами. А деякі жорстоко пройшлися по зірці, вказавши, що вона сплутала веснянки з вікової пігментацією.

Це не веснянки, а гіперпігментація вікова... На жаль АБ.

Алла Борисівна, від Вас молодість і не йде! Не виганяти ж!

Це вже не веснянки, а старечі пігментні плями...

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Алла Борисівна, виглядаєте приголомшливо! Просто перфект, для своїх 28 років відмінно!

З веснянками ще прекрасніше, природніше і миліше!

Ну й пика!

Вам личать веснянки.

Я не зрозумію - тут імплант в підборідді стоїть?

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Раніше стало відомо, хто пожертвував яйцеклітину для дітей Алли Пугачової.

Також ми писали про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін збираються покинути Росію.