Пугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядом

Алла Пугачова радіє "сьомій молодості"
Алла Пугачова показала в мережі новий "молодий" знімок. 70-річна дружина Максима Галкіна в Instagram розповіла, що провела п'ять хвилин на сонці, і у неї одразу ж з'явилися веснянки.
Сяюча зірка радянської та російської естради прийшла до висновку, що до неї прийшла "сьома молодість".
"Обожнюю сонце, але воно мені протипоказано. 5 хвилин в морі і на сонці, результат на обличчі. Веснянки. Може це 7 молодість прийшла?" - запитує Алла Борисівна.
Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)
Прихильники Алли Борисівни розійшлися в думках. Дехто вважає, що молодість Примадонни поняття вічне, і засипають зірку компліментами. А деякі жорстоко пройшлися по зірці, вказавши, що вона сплутала веснянки з вікової пігментацією.
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Раніше стало відомо, хто пожертвував яйцеклітину для дітей Алли Пугачової.
Також ми писали про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін збираються покинути Росію.