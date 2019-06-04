Пугачева и Галкин покинут Россию: что произошло

Пугачева и Галкин покинут Россию (фото: twitter.com/ps_photobank)

Пугачева и Галкин планируют переезд

Этим летом Пугачева и Галкин, вероятнее всего, покинут Россию и переедут в замок, который находится на Кипре. Об этом информирует росСМИ, ссылаясь на сотрудника агентства, которое занималось строительством особняка для звезд из РФ.

На замок площадью 600 кв. м. в курортном городе Лимасол на побережье Средиземного моря Галкин и Пугачева потратили более 2,3 миллионов евро. В особняке есть открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и каминный зал.

Отмечается, что супруги периодически приезжают, чтобы проконтролировать процесс постройки дома, а ближе к июлю пара уже наверняка заселится в фешенебельный коттедж.

Пугачева и Галкин покинут Россию (фото: twitter.com/ps_photobank)

"Дом строится по макетам дизайнера звездной четы, но у нас тут свои требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон, причем во всех районах разные. В августе Максим должен приехать принимать работу, а также обсудить дизайн внутренних помещений, которых там огромное количество", - рассказал инсайдер.

К слову, местные жители полагают, что жилье на курорте артисты приобрели только ради того, чтобы беспрепятственно обосноваться где-то в Европе. Ведь имея гражданство Кипра, а значит, и Евросоюза, все члены клана Примадонны могут в любой момент поехать пожить год, два или вообще остаться навсегда в одной из 48 стран мира, а также путешествовать без виз более чем в 167 государств.

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