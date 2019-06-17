Пугачевой помогла стать матерью собственная дочь: в сети разгорается скандал

Алла Пугачева и Максим Галкин (instagram.com/allasuperstar)

Пугачеву заподозрили во лжи о замороженных яйцеклетках

Журналисты засомневались в правдивости слов Аллы Пугачевой о том, что рождение близнецов Елизаветы и Гарри Галкиных произошло от ее собственной яйцеклетки, которую она заморозила много лет назад. Что же произошло на самом деле пишет издание VladTime.

Алла Пугачева рассказывала, что близняшки Лиза и Гарри Галкины, которые появились на свет в 2013 году, были рождены суррогатной матерью. Биологические материалы принадлежат Алле Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину.

Якобы Примадонна в возрасте 46 лет пыталась забеременеть с помощью процедуры ЭКО и при этом у нее остались лишние яйцеклетки, которые она решила заморозить на будущее.

Елизавета Галкина и Кристина Орбакайте (vladtime.ru)

При этом получается, что ее яйцеклетки были заморожены в 1996 году, задолго до того, как эта процедура стала практиковаться в Европе. И они пробыли в замороженном состоянии более 16 лет, что также ставит данный факт под сомнение.

Впервые заморозку клеток использовали в 2002 году в Англии, а практика, при которой замороженные яйцеклетки используют для ЭКО, появилась только после 2010 года.

Общественность давно интересует вопрос о том, кто же стал донором яйцеклеток для близнецов, а также кто стал суррогатной матерью для их вынашивания.

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Лиза Галкина (vladtime.ru)

Чем старше становится дочь Примадонны Лиза, тем больше окружающие замечают, что внешне она очень похожа на старшую дочь Пугачевой Кристину Орбакайте.

Лиза и Гарри Галкины (instagram.com/allasuperstar)

Также есть факты, которые подтверждают, что в 2012 году между взрослой дочерью и звездной матерью погасли все конфликты и они стали намного ближе друг к другу. И это также наводит на подозрение, что именно Кристина Орбакайте стала донором для будущих детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин планируют покинуть Россию.

А также рассказывали о том, что Примадонна серьезно больна и коварный недуг прогрессирует.