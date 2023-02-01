Псують весь образ: стиліст розповіла, чого варто уникати при виборі одягу
Часто буває так, що навіть найбільш ретельно продуманий образ виглядає не так, як хотілося б. Якщо так сталося, то не поспішайте думати, що мода - це не ваше. Важливо просто уникати поширених помилок, які псують все враження від образу.
Про це повідомила стиліст та блогер Яна Платонова в Instagram.
Бежеві колготи та панчохи
Експерт каже, що такі колготи дуже помітні. Загалом вся суть тілесних колготок полягає в тому, що вони мають "зливатися" з відтінком шкіри та огортають ніжки.
Тому варто обирати максимально наближені до кольору ваших ніг матові відтінки зі щільністю від 7 до 15 den, в крайньому разі - 20.
За словами стиліста, якщо бежеві колготки чи панчохи дуже щільні, набагато темніші вашої шкіри і блискучі, то це негативно впливає на ваш образ та стиль.
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Які деталі одягу псують весь образ (instagram.com/styleguide.ua)
Невдало підібрана спідню білизну
Якщо контури білизни видно крізь одяг і якщо вона впивається в тіло і перетягує його, то погано не тільки для стилю, але і для здоров'я.
Як білизна впливає на стиль (instagram.com/styleguide.ua)
Фіксатори на сорочках псують весь образ
Фіксатори на сорочках (instagram.com/styleguide.ua)
Надвузький одяг
Стиліст каже, якщо одяг на тілі ледь застібнувся, то це не значить, що він вам підходить.
"Лінії образу формують архітектуру образу, слідкуйте за цим", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що гудзики не мають натягуватись, "випирати" кишені, а джинси формувати "жирові валики". Варто слідкувати не буквами і цифрами, що позначають розмір, а за посадкою, бо вона основна.
Декори на "спортивних" костюмах
Занадто багато декору на костюмах псує образ (instagram.com/styleguide.ua)
Безглузді і старомодні принти
Принт - це елемент дизайну, але він постійно змінюється і прогресує. Тому варто знати, який одяг буде виглядати стильно.
Стиліст радить обирати одяг взагалі без будь-якого принту, якщо ви не розбираєтесь в цьому.
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