Як обрати взуття онлайн і не прогадати: дієві поради стиліста

Шопінг онлайн нині є дуже зручним способом поновити свій гардероб. Якщо з одягом вгадати простіше, то зі взуттям треба знати ряд нюансів.

Про них розповіла в Instagram Олена Шевченко, персональний стиліст.

На що звернути увагу в першу чергу, коли вибираєте взуття

Довжина стопи

Її треба виміряти вірно. Бо ваш 37-й на ділі може бути повним 38.

Міряти треба від найдовшого пальця до п'ятки під кутом 90 градусів. Поставте мітки олівцем, приберіть стопу, і проведіть пряму лінію. Це й буде ваша довжина стопи.

Не завжди довжина устілки відповідає вашому розміру

Наприклад, з гострим носком устілки завжди довші на 1-3 см. У спортивного взуття устілка має бути більшою на 0,5-1 см. До звичайних чоботів треба додати 0,5 см, а до зимових - 1 см.

Якщо носок взуття йде на звуження

В такому взутті скоріше за все нозі буде тісно.

Суцільна підошва, особливо пряма - не буде гнутися

У неї повинен бути невеличкий підйом, щоб при наступанні на пальці був простір куди їм, гнутися.

Що треба обов'язково запитати у продавця

Обов'язково запитайте, чи гнеться підошва!

Чи є шнурівка, резинка чи можливість коригувати фіксацію? Для ніг з особливостями це обов'язково.

Вага. Запитайте у продавця, чи не важке взуття. Чим легше - тим краще.



Завжди питайте у продавця, на який об'єм ноги розрахована модель.

Як заміряти об'єм ноги:

Якщо ноги мають особливості, знайдіть свого виробника

"Правильний" виробник точно підбере вам модель, що відповідає повноті ноги.

"Повнота не входить в розмірний рядом, але будь-який нормальний і досвідчений продавець чи виробник взуття вам з цим допоможе", - впевнена стилістка.

Обережно!

Якщо продавець каже, мовляв, на повну ногу підійде, воно потягнеться, шкіра еластична і не запитує мірки вашої ноги... Це скоріше за все бажання втюхати.