Як обрати взуття онлайн і не прогадати: дієві поради стиліста
Шопінг онлайн нині є дуже зручним способом поновити свій гардероб. Якщо з одягом вгадати простіше, то зі взуттям треба знати ряд нюансів.
Про них розповіла в Instagram Олена Шевченко, персональний стиліст.
На що звернути увагу в першу чергу, коли вибираєте взуття
- Довжина стопи
Її треба виміряти вірно. Бо ваш 37-й на ділі може бути повним 38.
Міряти треба від найдовшого пальця до п'ятки під кутом 90 градусів. Поставте мітки олівцем, приберіть стопу, і проведіть пряму лінію. Це й буде ваша довжина стопи.
- Не завжди довжина устілки відповідає вашому розміру
Наприклад, з гострим носком устілки завжди довші на 1-3 см. У спортивного взуття устілка має бути більшою на 0,5-1 см. До звичайних чоботів треба додати 0,5 см, а до зимових - 1 см.
- Якщо носок взуття йде на звуження
В такому взутті скоріше за все нозі буде тісно.
- Суцільна підошва, особливо пряма - не буде гнутися
У неї повинен бути невеличкий підйом, щоб при наступанні на пальці був простір куди їм, гнутися.
Що треба обов'язково запитати у продавця
Обов'язково запитайте, чи гнеться підошва!
Чи є шнурівка, резинка чи можливість коригувати фіксацію? Для ніг з особливостями це обов'язково.
Вага. Запитайте у продавця, чи не важке взуття. Чим легше - тим краще.
Завжди питайте у продавця, на який об'єм ноги розрахована модель.
Як заміряти об'єм ноги:
Якщо ноги мають особливості, знайдіть свого виробника
"Правильний" виробник точно підбере вам модель, що відповідає повноті ноги.
"Повнота не входить в розмірний рядом, але будь-який нормальний і досвідчений продавець чи виробник взуття вам з цим допоможе", - впевнена стилістка.
Обережно!
Якщо продавець каже, мовляв, на повну ногу підійде, воно потягнеться, шкіра еластична і не запитує мірки вашої ноги... Це скоріше за все бажання втюхати.
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