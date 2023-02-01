Портят весь образ: стилист рассказала, чего следует избегать при выборе одежды
Часто бывает так, что даже самый тщательно продуманный образ смотрится не так, как хотелось бы. Если так произошло, то не торопитесь думать, что мода - это не ваше. Важно просто избегать распространенных ошибок, портящих все впечатления от образа.
Об этом сообщила стилист и блогер Яна Платонова в Instagram.
Бежевые колготки и чулки
Эксперт говорит, что такие колготы очень заметны. В общем, вся суть телесных колготок заключается в том, что они должны "сливаться" с оттенком кожи и окутывают ножки.
Поэтому следует выбирать максимально приближенные к цвету ваших ног матовые оттенки с плотностью от 7 до 15 den, в крайнем случае - 20.
По словам стилиста, если бежевые колготки или чулки очень плотные, гораздо темные вашей кожи и блестящие, то это негативно влияет на ваш образ и стиль.
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Какие детали одежды портят весь образ (instagram.com/styleguide.ua)
Неудачно подобранное нижнее белье
Если контуры белья видны через одежду и если она впивается в тело и перетягивает его, то плохо не только для стиля, но и для здоровья.
Как белье влияет на стиль (instagram.com/styleguide.ua)
Фиксаторы на рубашках портят весь образ
Фиксаторы на рубашках (instagram.com/styleguide.ua)
Сверхузкая одежда
Стилист говорит, если одежда на теле едва застегнулась, то это не значит, что она вам подходит.
"Линии образа формируют архитектуру образа, следите за этим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пуговицы не должны натягиваться, "выпирать" карманы, а джинсы формировать "жировые валики". Следует следить не буквами и цифрами, обозначающими размер, а за посадкой, потому что она основная.
Декоры на "спортивных" костюмах
Слишком много декора на костюмах портит образ (instagram.com/styleguide.ua)
Бессмысленные и старомодные принты
Принт - это элемент дизайна, но он постоянно меняется и прогрессирует. Поэтому стоит знать, какая одежда будет смотреться стильно.
Стилист советует выбирать одежду вообще без какого-либо принта, если вы не разбираетесь в этом.
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