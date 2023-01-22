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Як скласти шикарний гардероб з обмеженним бюджетом: поради стиліста

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Неділя 22 січня 2023 18:31
Як скласти шикарний гардероб з обмеженним бюджетом: поради стиліста Як створити зручний гардероб з мінімальними витратами (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мати зручний, практичний та гарний гардероб – мрія багатьох. Однак в умовах війни коштів на одяг немає зовсім або бюджет обмежений, грошей на стиліста також не вистачає, а в шафі повний хаос.

Як створити нормальний гардероб при обмежених можливостях, розповіли стилісти їх Watchingukraine на сторінці в Instagram.

Як створити власний стиль

1. Проаналізуйте свій спосіб життя, зовнішність та характер.

2. Якщо не знаєте, куди рухатися, то створіть хоча б один образ, який на вашу думку, на 100% ваш – тобто комфортний, "носибельний", підкреслює вашу зовнішність, має родзинку.

3. Використовуйте ключовий образ та створіть мудборд (набір картинок) з бажаними образами. Звертайте увагу на ті, які захоплюють вас з першого погляду – там точно знайдеться частка ДНК вашого стилю.

Як скласти шикарний гардероб з обмеженним бюджетом: поради стилістаЯк скласти шикарний гардероб з обмеженним бюджетом: поради стиліста Що робити з одягом

1. Розберіть свій гардероб і оберіть речі, які на 100% вам йдуть і в яких вам зараз зручно.

2. Зробіть список того, чого вам не вистачає ключового для тих образів, які ви собі придумали (на мудборді).

Як скласти шикарний гардероб з обмеженним бюджетом: поради стиліста Як правильно купувати речі

1. Почніть шопінг із самих базових та необхідних речей. Як правило, це: верхній одяг, взуття, сумки, ремені, окуляри, піджаки, джинси та прикраси.

2. Запасіться терпінням. Щоб знайти свій стиль і створити гардероб, потрібен час. Вибирайте обачно, не згрібайте в одному магазині весь образ. Ходіть вінтажами та секондами, стежте за розпродажами улюблених брендів.

3. Основне – це дисципліна. Не робіть імпульсних покупок заради якихось трендів. Завжди уявляйте собі щонайменше три образи з тією річчю, яку ви обрали.

Як скласти шикарний гардероб з обмеженним бюджетом: поради стиліста

До речі, раніше ми писали про те, які прикраси будуть у тренді у 2023 році.

А ще розповідали про те, що Андре Тан назвав 5 трендових речей, які мають бути у гардеробі у 2023 році.

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