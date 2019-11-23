Прожиточный минимум в Украине изменится: кому повезет больше всего

Прожиточный минимум в Украине изменится, так как сумма, указанная в законе о государственном бюджете, была признана незаконной. Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными бездеятельность и действия Кабмина по установлению справедливого размера прожиточного минимума и обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с требованиями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях". Как изменится размер прожиточного минимума и как это скажется на соцвыплатах - рассказали эксперты. Об этом пишет издание "Сегодня".

Решение суда привело к тому, что правительство будет обязано пересчитать весь государственный бюджет Украины на текущий год, утверждает Станислав Батрин (иск подавался относительно госбюджета именно на 2019 год). Если требование суда будет выполнено в полном объеме, размер прожиточного минимума может быть даже выше того, который сейчас называют "реальным", то есть выше 4500 грн. Поскольку определять прожиточный минимум должно будет экспертное сообщество с учетом медицинских, социологических и других научных норм, а также реального уровня цен. По данным Всемирного банка, для стран Восточной Европы прожиточный минимум, необходимый только для воспроизводства жизненных функций, составляет порядка 5 долларов в день. По нынешнему курсу это порядка 3600-3700 грн в месяц.

Прожиточный минимум в Украине (коллаж РБК-Украина)

Но кроме того, выполняя решение суда, пересматривать придется, по всей вероятности, и проект госбюджета на следующий год. Что касается денег для повышения прожиточного минимума, по мнению экономиста Алексея Куща, их можно найти.

"В принципе, у государства есть ресурсы для того, чтобы поднять и пенсии, и другие социальные стандарты до уровня реального прожиточного минимума. Просто для этого нужно пересмотреть структуру инклюзивности экономического роста, или роста ВВП. То есть, как он распределяется между основными социальными группами. Если брать западные страны, страны так называемого "рейнского капитализма" – Германия, Австрия, Швейцария, скандинавские страны – там национальный доход распределяется по медианному уровню. Например, в Германии есть такое понятие, как "внутреннее выпрямление" – выравнивание подушных доходов населения по медианному уровню, то есть чтобы доходы основных социальных групп концентрировались вокруг медианных доходов. А у нас, к сожалению, инклюзивность ВВП заключается в перераспределении его в пользу финансово-промышленных групп", – говорит Алексей Кущ.

Стоит напомнить, что установление суммы прожиточного минимума возможно только после научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг - так называемой "потребительской корзины". Пересмотр корзины и экспертиза должны проводиться не реже одного раза в 5 лет. Однако суд зафиксировал "противоправную бездеятельность" Кабмина в этом вопросе. Дело в том, что постановление Кабмина об утверждении товаров и услуг, по которому рассчитывается прожиточный минимум (№780 от 2016 года), суд признал незаконным еще летом 2018 года. Но нового постановления, составленного в соответствии с требованиями законов, Кабмин так и не издал. Так что с юридической точки зрения непонятно, чем руководствовались чиновники, когда определяли размер прожиточного минимума на 2019-й, да и на 2020 годы.

Напомним, Всемирный банк зафиксировал снижение бедности в Украине