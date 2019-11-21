Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

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Кабмин с нарушениями установил размер прожиточного минимума на 2019 год

Окружной административный суд Киева обязал Кабинет министров Украины пересмотреть прожиточный минимум на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд признал противоправными действия Кабмина, который на 2019 год установил прожиточный минимум без научно-общественной экспертизы сформированного набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг. Также признаны противоправными разработка и одобрение законопроекта о госбюджете-2019, а также его регистрация в Раде с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

"В своем решении Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет министров установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что реальная величина прожиточного минимума в Украине в 2020 году составит около 4251 гривен.

Ранее также премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров подаст в Верховную раду законопроект о прожиточном минимуме.