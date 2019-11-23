Прожитковий мінімум в Україні зміниться: кому пощастить найбільше

Прожитковий мінімум в Україні зміниться, так як сума, зазначена у законі про державний бюджет, була визнана незаконною. Окружний адміністративний суд Києва постановив визнати протиправною бездіяльність та дії Кабміну за встановлення справедливого розміру прожиткового мінімуму та зобов'язав уряд встановити прожитковий мінімум відповідно до вимог законів "Про прожитковий мінімум" та "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії". Як зміниться розмір прожиткового мінімуму і як це позначиться на соцвиплатах - розповіли експерти. Про це пише видання "Сегодня".

Рішення суду призвело до того, що уряд буде зобов'язаний перерахувати весь державний бюджет України на поточний рік, стверджує Станіслав Батрин (позов подавався щодо держбюджету саме на 2019 рік). Якщо вимога суду буде виконана в повному обсязі, розмір прожиткового мінімуму може бути навіть вище того, який зараз називають "реальним", тобто вище 4500 грн. Оскільки визначати прожитковий мінімум повинно буде експертне співтовариство з урахуванням медичних, соціологічних та інших наукових норм, а також реального рівня цін. За даними Світового банку, для країн Східної Європи прожитковий мінімум, необхідний тільки для відтворення життєвих функцій, складає близько 5 доларів в день. За нинішнім курсом це близько 3600-3700 грн в місяць.

Прожитковий мінімум в Україні (колаж РБК-Україна)

Але крім того, виконуючи рішення суду, переглядати доведеться, ймовірно, і проект держбюджету на наступний рік. Що стосується грошей для підвищення прожиткового мінімуму, на думку економіста Олексія Куща, їх можна знайти.

"В принципі, у держави є ресурси для того, щоб підняти і пенсії та інші соціальні стандарти до рівня реального прожиткового мінімуму. Просто для цього потрібно переглянути структуру інклюзивності економічного зростання, або зростання ВВП. Тобто, як він розподіляється між основними соціальними групами. Якщо брати західні країни, країни так званого "рейнського капіталізму" – Німеччина, Австрія, Швейцарія, скандинавські країни – там національний дохід розподіляється за медіанним рівнем. Наприклад, у Німеччині є таке поняття, як "внутрішнє випрямлення" – вирівнювання подушних доходів населення за медіанним рівнем, тобто щоб доходи основних соціальних груп концентрувалися навколо медіанних доходів. А у нас, на жаль, інклюзивність ВВП полягає в перерозподілі його на користь фінансово-промислових груп", – говорить Олексій Кущ.

Варто нагадати, що встановлення суми прожиткового мінімуму можливо лише після проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг - так званої "споживчої корзини". Перегляд кошика та експертиза повинні проводитися не рідше одного разу в 5 років. Однак суд зафіксував "протиправну бездіяльність" Кабміну в цьому питанні. Справа в тому, що постанова Кабміну про затвердження товарів і послуг, за яким розраховується прожитковий мінімум (№780 від 2016 року), суд визнав незаконним ще влітку 2018 року. Але нової постанови, складеної у відповідності з вимогами законів, Кабмін так і не видав. Так що з юридичної точки зору незрозуміло, чим керувалися чиновники, коли визначали розмір прожиткового мінімуму на 2019-й, так і на 2020 роки.

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